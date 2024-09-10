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تكنولوجيا وعلوم
قمة الذكاء الاصطناعي في الرياض.. 32 ألف مشارك و456 متحدثاً
Lebanon 24
10-09-2024
|
13:25
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تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 10 إلى 12 أيلول 2024، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".
وأوضح الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحافي الأحد، أن القمة ستغطي خمسة مجالات رئيسية:
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الخوارزميات وأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
البيانات الضخمة المستخدمة في هذه الخوارزميات
البنية التحتية والمعالجات المتقدمة
القدرات البشرية
السياسات والتنظيمات، بما في ذلك أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
وأشار الغامدي إلى أن القمة في نسختها الأولى عام 2020 كانت مخصصة لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين أن نسخة هذا العام تهدف إلى تعزيز الأثر الإيجابي للتقنيات على المجتمعات البشرية.
وأضاف الغامدي أن عدد المسجلين لحضور القمة بلغ 32 ألفًا، وستجمع نحو 456 متحدثًا من 100 دولة، بالإضافة إلى توقيع 70 اتفاقية.
كما سيتم إطلاق المركز الدولي لأبحاث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على هامش القمة، بعد أن أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كمركز دولي من الفئة الثانية.
من جانبه، أكد عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا"، أن القمة تهدف إلى رسم مسار جديد للذكاء الاصطناعي، من خلال استعراض أحدث التطورات في هذا المجال وتعزيز النقاش حول تشكيل مستقبله.
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