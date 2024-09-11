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تكنولوجيا وعلوم

موظف سابق في "آبل" يتحدّث عن "آيفون 16" ويُفجّر مفاجأة عنه... ماذا قال؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 08:06
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في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بهاتف آيفون 16 الجديد باعتباره يبشر بـ"عصر جديد"، خرج موظف سابق في شركة التكنولوجيا العملاقة بوجهة نظر مختلفة تماما. وفي حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال تايلر مورغان، الذي عمل كمتخصص مبيعات في شركة آبل لأكثر من عام، إن التحسينات التي طرأت على تشكيلة آيفون الجديدة "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن الترقية الوحيدة كانت زرا جديدًا على السطح الخارجي.
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وذكر مورغان أنه غادر الحدث وهو يشعر بأن شركة آبل "عالقة في حلقة"، مما يترك المستهلكين يشعرون بخيبة أمل بسبب الأجهزة التي لا تختلف بشكل ملحوظ عن النماذج السابقة.
 
وأضاف: "عندما تكرر نفس الشيء، ستجد أشخاصا سئموا منه".

وتابع: "أعتقد ربما كان هذا أحد أسوأ أحداث أبل التي رأيتها على الإطلاق".

وأردف قائلا، بالنسبة لآيفون 16: "يبدو هذا الهاتف وكأنه ترقية متوسطة للغاية.. لقد أضافوا حرفيا زرا لبيع هاتف آخر". (سكاي نيوز)
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