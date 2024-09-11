موظف سابق في "آبل" يتحدّث عن "آيفون 16" ويُفجّر مفاجأة عنه... ماذا قال؟

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في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بهاتف آيفون 16 الجديد باعتباره يبشر بـ"عصر جديد"، خرج موظف سابق في شركة التكنولوجيا العملاقة بوجهة نظر مختلفة تماما. وفي حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال تايلر مورغان، الذي عمل كمتخصص مبيعات في شركة آبل لأكثر من عام، إن التحسينات التي طرأت على تشكيلة آيفون الجديدة "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن الترقية الوحيدة كانت زرا جديدًا على السطح الخارجي.وذكر مورغان أنه غادر الحدث وهو يشعر بأن شركة آبل "عالقة في حلقة"، مما يترك المستهلكين يشعرون بخيبة أمل بسبب الأجهزة التي لا تختلف بشكل ملحوظ عن النماذج السابقة.