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تكنولوجيا وعلوم
"إله الفوضى"... خطر اصطدام كارثي يهدد الأرض عام 2029!
Lebanon 24
12-09-2024
|
09:00
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كشفت دراسة جديدة أن هناك خطرا ضئيلا يتمثل في اصطدام كويكب "إله الفوضى" أبوفيس بالأرض أثناء اقترابه الشديد من كوكبنا في عام 2029.
وتزيد احتمالات حدوث مثل هذا الاصطدام الكارثي عن واحد في المليار، لكننا لن نتمكن من استبعاد هذا الاحتمال لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل.
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ويعرف أبوفيس بأنه صخرة فضائية على شكل الفول السوداني يبلغ عرضها نحو 1100 قدم (340 مترا)، أو ما يقارب نفس حجم برج إيفل.
وبهذا الحجم، فإن الصخرة الفضائية الضخمة ليست ثقيلة بما يكفي لاعتبارها كويكبا "قاتلا للكواكب" ولكنها كبيرة بما يكفي لمحو مدينة كبيرة وإحداث تأثيرات مناخية على مستوى الكوكب.
وتم اكتشاف الجسم الخطر في عام 2004 وتم تسميته على اسم أبوفيس، إله الظلام والفوضى المصري، والذي أكسبه لقب "إله الفوضى".
وبعد وقت قصير من اكتشاف الصخرة الفضائية، كشف علماء الفلك أن أبوفيس سيمر بالقرب من الأرض في 13 أبريل 2029، ما أثار مخاوف من أنه قد يصطدم بكوكبنا. ومع ذلك، كشفت ملاحظات المتابعة أن الكويكب سوف يبحر بأمان بالقرب من الأرض على مسافة أقل من 20000 ميل (32000 كيلومتر)، أقل من عُشر المسافة بين الأرض والقمر، وفقا لوكالة ناسا. وقد لا يزال هذا قريبا بما يكفي لضرب بعض أقمارنا الصناعية الأكثر بعدا التي تدور حول الأرض.
لكن الكويكبات الكبيرة مثل أبوفيس يمكن أن تنحرف عن مسارها بسبب التأثيرات من الكويكبات الأصغر، على غرار الطريقة التي أعادت بها مهمة DART التابعة لوكالة ناسا توجيه الكويكب ديمورفوس بنجاح عن طريق الاصطدام به في عام 2022.
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