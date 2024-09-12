انتقادات لمزايا "آيفون 16".. تيم كوك يرى ثورة وموظف سابق يعتبرها خيبة

أشاد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، بهاتف آيفون 16 الجديد باعتباره بداية لـ "عصر جديد"، وذلك خلال الكشف عن الهاتف الذكي يوم الاثنين الماضي.

ومع ذلك، كان هناك رأي مختلف تماماً من أحد موظفي الشركة السابقين، الذي وصف الحدث بشكل قاطع بأنه "مخيب".

Advertisement

تايلر مورغان، الذي عمل كمتخصص مبيعات في شركة أبل لأكثر من عام، أعرب عن خيبة أمله تجاه التحسينات التي طرأت على تشكيلة آيفون الجديدة.

فقد اعتبر أن الترقية الوحيدة التي قدمها الجهاز الجديد هي إضافة زر جديد على السطح الخارجي لتشغيل الكاميرا، وهو ما اعتبره غير كافٍ لمواكبة التوقعات العالية التي تترافق مع إطلاق منتجات أبل.



وقال مورغان إنه غادر الحدث وهو يشعر وكأن شركة أبل "عالقة في حلقة مفرغة" من إطلاق أجهزة جديدة عاماً بعد عام، مما يجعل المستهلكين يشعرون بخيبة أمل من الأجهزة التي لا تختلف بشكل ملحوظ عن الطرز السابقة.

وأضاف مورغان: "عندما تكرر نفس الشيء، ستحصل على عملاء غاضبين".



أقيم حدث إطلاق منتجات أبل السنوي، والذي حمل هذا العام عنوان "It's Glowtime"، في حرم Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا.

خلال هذا الحدث، قدمت شركة أبل مجموعة من الأجهزة الجديدة شملت هواتف آيفون 16، وآير بودز 4، وأبل واتش 10.

ومع ذلك، طغت منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، Apple Intelligence، على هذه الأجهزة الجديدة إلى حد كبير، مما جعل العديد من المشاهدين يشعرون بعدم الإعجاب.



قال مورغان، الذي يصنع مقاطع فيديو تعليمية على "تيك توك" حول منتجات أبل، لصحيفة "ديلي ميل": "اعتقدت أنه كان سيئاً.

ربما كان هذا أحد أسوأ أحداث أبل التي رأيتها على الإطلاق". وأضاف: "أنا ومتابعي شعرنا بالملل".



أما بالنسبة لهاتف "آيفون 16"، فقد اعتبر مورغان أنه "ترقية متوسطة للغاية"، معبراً عن استيائه من أن "إضافة زر للتحكم في الكاميرا هو كل ما يقدمه الهاتف الجديد".

وأوضح أن الزر الجديد سيسمح للمستخدمين بفتح تطبيق الكاميرا والتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو والوصول إلى ميزات الذكاء البصري التي يمكنها التعرف على الكائنات بعد التقاط صورة لها.

رغم ذلك، يرى مورغان أن هذه الإضافة لا تبرر إطلاق هاتف جديد، خصوصاً مع السعر الباهظ الذي يبدأ من 799 دولاراً للطراز القياسي ويصل إلى 1199 دولاراً لطراز 16 Pro Max.



كما أشار مورغان إلى أن جزءاً كبيراً من الخطاب الرئيسي خلال الحدث كان مخصصاً لميزات Apple Intelligence، مثل ترقيات Siri، وتكامل ChatGPT، وتوليد الصور والرموز التعبيرية المخصصة، وهو ما اعتبره "مجرد دعاية" غير مفيدة في الوقت الحالي. وأوضح أن مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لن تكون متاحة بالكامل على آيفون حتى منتصف عام 2025، مما يضيف إلى شعور الخيبة الذي يشعر به بعض المتابعين.



مع ذلك، لم يكن كل شيء في الحدث مخيباً.

فقد أبدى مورغان إعجابه ببعض الجوانب في AirPods الجديدة وApple Watch Series 10. وأشار إلى أن "أفضل شيء في رأيي هو ما تفعله AirPods لإلغاء الضوضاء".

وأضاف أن ميزة إلغاء الضوضاء النشط، التي كانت متاحة سابقاً فقط على خط AirPods Pro، أصبحت الآن جزءاً من طرازات AirPods الجديدة، وهو ما يعتبره تطوراً إيجابياً. (العربية)