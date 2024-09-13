طور باحثون في Klick Labs تقنية جديدة غير جراحية تتنبأ بارتفاع ضغط الدم المزمن باستخدام صوت الشخص فقط، بحسب دراسة نشرت مؤخرا في مجلة IEEE Access.

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وشارك في الدراسة 245 شخصا سجلوا أصواتهم حتى ست مرات في اليوم لمدة أسبوعين. واستخدموا تطبيقا محمولا صممه خبراء Klick Labs، والذي يحلل هذه التسجيلات الصوتية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم.وتفحص خوارزميات التعلم الآلي للتطبيق السمات الصوتية الدقيقة، مثل تباين درجة الصوت وأنماط طاقة الكلام والتغيرات الصوتية، للتنبؤ بارتفاع ضغط الدم بدقة ملحوظة.وبالنسبة للنساء، حقق التطبيق دقة تصل إلى 84%، بينما بالنسبة للرجال، وصلت إلى 77%.وأكد يان فوسات، نائب الرئيس الأول لشركة Klick Labs والمحقق الرئيسي للدراسة، على أهمية النتائج التي توصلوا إليها.وقال فوسات: "من خلال الاستفادة من مختلف المصنفات وإنشاء نماذج تنبؤية قائمة على الجنس، اكتشفنا طريقة أكثر سهولة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم، ونأمل أن تؤدي إلى تدخل مبكر لهذه المشكلة الصحية العالمية المنتشرة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى عدد من المضاعفات، من النوبات القلبية ومشاكل الكلى إلى الخرف".ويؤثر ارتفاع ضغط الدم، الذي غالبا ما يطلق عليه منظمة الصحة العالمية "القاتل الصامت"، على أكثر من 25% من سكان العالم. ولسوء الحظ، لا يدرك الكثيرون حالتهم، ويعيش غالبية المصابين في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.وقد تكون الطرق التقليدية لقياس ضغط الدم، مثل استخدام سوار الذراع أو الأجهزة الأوتوماتيكية، مكلفة وتتطلب خبرة فنية. وهذا يجعل من الصعب على الأشخاص في المناطق المحرومة الوصول إلى هذه الفحوصات.وتقدم تقنية Klick Labs الجديدة القائمة على الصوت حلا واعدا لهذه المشكلات، حيث تقدم طريقة لفحص ارتفاع ضغط الدم أسهل وأكثر سهولة من الطرق التقليدية.وتمثل هذه الدراسة الخطوة الرئيسية الأولى لشركة Klick Labs في استخدام تقنية الصوت لحالات صحية أخرى بخلاف مرض السكري.وأظهر بحثهم السابق أن تحليل الصوت جنبا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفحص بشكل فعال مرض السكري من النوع الثاني، وفقا لورقة بحثية نشرت في Mayo Clinic Proceedings: Digital Health في أكتوبر 2023.وبالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسة حديثة في Scientific Reports العلاقة بين مستويات الجلوكوز في الدم ونبرة الصوت. (روسيا اليوم)