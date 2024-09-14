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تكنولوجيا وعلوم

في مجال الأمن السيبراني.. الإمارات تحقق إنجازا إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-09-2024 | 01:00
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تمكنت دولة الإمارات من تحقيق إنجاز جديد في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالميا (النموذج الرائد) وفقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا التصنيف يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
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وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، في تصريح بهذه المناسبة، أن "هذا الإنجاز الرائد هو ثمرة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والسياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة في مجال التحول الرقمي".

وأضاف أن "هذا التصنيف العالمي يعكس مدى التقدم الذي حققته الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويعزز مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للابتكار والتكنولوجيا".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز هو أيضا نتيجة للجهود المتضافرة لجميع الفرق العاملة في مجال الأمن السيبراني، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص".

وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يعمل وفق آلية متكاملة، تركز على تعزيز الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات.

ويعتبر مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مؤشرا شاملا يقيس مستوى نضج الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويغطي خمسة محاور رئيسية هي: التدابير القانونية، والتدابير التنظيمية، وتدابير التعاون، وتدابير بناء القدرات، والتدابير الفنية. (سكاي نيوز)

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