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تكنولوجيا وعلوم
يوم إضافي من الانتظار.. لماذا تأجل إطلاق Crew Dragon إلى 25 أيلول؟
Lebanon 24
14-09-2024
|
16:05
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تم تأجيل إطلاق مركبة Crew Dragon التي تحمل على متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف إلى محطة الفضاء الدولية لمدة يوم واحد.
وكان من المخطط أولا أن تنطلق المركبة إلى المحطة يوم 24 ايلول. أما الآن فقد تقرر إطلاقها إلى الفضاء يوم 25 أيلول.
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جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس" الأمريكيتان على الموقع الإلكتروني التابع لـ"ناسا" التي أوضحت أن التأجيل سيمكّن المتخصصين في "سبيس إكس" من إتمام التحضيرات للرحلة الفضائية.
ويتوقع أن يصل رائد الفضاء الروسي غوربونوف ورائد "ناسا" نيك هيغ يوم 20 أيلول الجاري إلى المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا، حيث سيخضعان لاختبارات أخيرة قبل إطلاق المركبة.
يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية يوري بوريسوف كان قد صرح في وقت سابق للصحفيين أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية ووكالة "ناسا" الأمريكية ستواصلان التعاون بموجب برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة.
وأعلنت "روس كوسموس" العام الماضي أن الرحلات الفضائية المتبادلة ستستمر حتى نهاية عام 2025. (روسيا اليوم)
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