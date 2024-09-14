آبل تُحدث نقلة نوعية في عالم السمع.. FDA توافق على ميزة جديدة لتحسين السمع عبر آيربودز برو 2

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" موافقتها على ميزة "المساعدة السمعية" الجديدة من آبل، والتي ستعمل على تضخيم الأصوات للأشخاص الذين يعانون من ضعف سمعي بسيط إلى متوسط، دون الحاجة لوصفة طبية.

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ستتوفر هذه الميزة في خريف هذا العام عبر تحديث برمجي مجاني، ولكنها ستعمل فقط مع سماعات "آيربودز برو 2" (AirPods Pro 2) وأجهزة آيفون وآيباد المتوافقة مع نظام iOS 18، وهي موجهة للبالغين الذين يبلغون 18 عاما أو أكثر.



نقل بيان إدارة الغذاء والدواء عن الدكتورة ميشيل تارفر، المديرة المؤقتة لمركز الأجهزة والصحة الإشعاعية في "FDA"، قولها إن "فقدان السمع يشكل قضية صحية عامة هامة تؤثر على ملايين الأميركيين. ستتوفر هذه الميزة في خريف هذا العام عبر تحديث برمجي مجاني، ولكنها ستعمل فقط مع سماعات "آيربودز برو 2" (AirPods Pro 2) وأجهزة آيفون وآيباد المتوافقة مع نظام iOS 18، وهي موجهة للبالغين الذين يبلغون 18 عاما أو أكثر.نقل بيان إدارة الغذاء والدواء عن الدكتورة ميشيل تارفر، المديرة المؤقتة لمركز الأجهزة والصحة الإشعاعية في "FDA"، قولها إن "فقدان السمع يشكل قضية صحية عامة هامة تؤثر على ملايين الأميركيين.

ومن خلال تقديم هذه البرمجية على منتج صوتي شهير، نخطو خطوة كبيرة نحو تحسين توافر ودعم حلول السمع للأشخاص البالغين".



وتعتبر مشكلة فقدان السمع من القضايا الصحية البارزة، حيث يعاني منها أكثر من 30 مليون أميركي نتيجة للتقدم في العمر أو التعرض للضوضاء العالية أو حالات طبية معينة.



وبحسب البيان فإن "فقدان السمع لا يؤثر فقط على القدرة على التواصل، بل يمتد تأثيره إلى العلاقات الشخصية والأداء في العمل، فضلاً عن الرفاهية النفسية".



الميزة الجديدة، التي تم تطويرها لتعمل عبر تطبيق برمجي على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS مثل آيفون وآيباد، تسمح للمستخدمين بضبط إعدادات الصوت والنغمة والتوازن وفقا لاحتياجاتهم الشخصية دون الحاجة إلى زيارة أخصائي سمع.



وقد أظهرت الدراسات السريرية أن الأداء الذي تحققه هذه الميزة يعادل نتائج التقييمات المهنية، مما يشير إلى فاعليتها في تحسين تجربة السمع، بحسب بيان إدارة الغذاء والدواء.



من خلال منح التصريح لهذه البرمجية، تواصل إدارة الغذاء والدواء دعم الابتكار وتوسيع الوصول إلى تقنيات الصحة السمعية، مع تسهيل الوصول إلى هذه الحلول عبر المتاجر الإلكترونية والمحلات التجارية.



ومع هذا التصريح، تعزز إدارة الغذاء والدواء التزامها بتقديم حلول فعالة وآمنة تساهم في تحسين جودة حياة الأفراد الذين يعانون من مشاكل السمع. (الحرة)