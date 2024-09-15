قريباً.. ظاهرتان فلكيتان ستشهدهما الأرض في وقت واحد

من المقرر أن تشهد بعض المناطق حول العالم خسوفا جزئيا للقمر، وظهور القمر العملاق في وقت واحد.

Advertisement

وستظهر هذه المشاهد للقمر عبر أميركا الشمالية والجنوبية، ليلة الثلاثاء، وفي إفريقيا وأوروبا، صباح الأربعاء.ويحصل الخسوف الجزئي للقمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، حيث تلقي بظلالها على جزء من القمر، ليظهر وكأنها تقتطع جزءا منها.وفي الوقت ذاته، سيكون القمر أقرب إلى الأرض من المعتاد، ليظهر أكبر قليلا في السماء، ويظهر "القمر العملاق"، وهي واحدة من بين ثلاث مرات سيظهر فيها بالشكل ذاته خلال العام الحالي.بدورها، أوضحت عالمة الفلك في جامعة نيويورك فاليري رابسون لأسوشييتد برس: "القمر سيكون خافتا قليلا، حيث سيتم حجب القليل من ضوء الشمس". (العربية)