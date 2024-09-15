29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قريباً.. ظاهرتان فلكيتان ستشهدهما الأرض في وقت واحد
Lebanon 24
15-09-2024
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن تشهد بعض المناطق حول العالم خسوفا جزئيا للقمر، وظهور القمر العملاق في وقت واحد.
وستظهر هذه المشاهد للقمر عبر أميركا الشمالية والجنوبية، ليلة الثلاثاء، وفي إفريقيا وأوروبا، صباح الأربعاء.
Advertisement
ويحصل الخسوف الجزئي للقمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، حيث تلقي بظلالها على جزء من القمر، ليظهر وكأنها تقتطع جزءا منها.
وفي الوقت ذاته، سيكون القمر أقرب إلى الأرض من المعتاد، ليظهر أكبر قليلا في السماء، ويظهر "القمر العملاق"، وهي واحدة من بين ثلاث مرات سيظهر فيها بالشكل ذاته خلال العام الحالي.
بدورها، أوضحت عالمة الفلك في جامعة نيويورك فاليري رابسون لأسوشييتد برس: "القمر سيكون خافتا قليلا، حيث سيتم حجب القليل من ضوء الشمس". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا!
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا!
16:15 | 2024-09-14
14/09/2024 04:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
03:35 | 2024-09-15
15/09/2024 03:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
13:19 | 2024-09-14
14/09/2024 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
06:27 | 2024-09-15
15/09/2024 06:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات إسرائيلية مكثفة ضدّ لبنان.. قصفٌ عنيف وتهديدٌ بـ"توسيع الجبهة"!
Lebanon 24
هجمات إسرائيلية مكثفة ضدّ لبنان.. قصفٌ عنيف وتهديدٌ بـ"توسيع الجبهة"!
15:00 | 2024-09-14
14/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:12 | 2024-09-15
بعد السير في الفضاء.. إليكم بالفيديو لحظة عودة كبسولة "سبيس إكس"
05:00 | 2024-09-15
سبايس إكس تُطلق مهمة "بولاريس دون".. أول سير في الفضاء لرواد غير محترفين
02:00 | 2024-09-15
نموذج "Strawberry" الجديد من OpenAI يعزز تقييم الشركة إلى 150 مليار دولار
23:00 | 2024-09-14
آبل تُحدث نقلة نوعية في عالم السمع.. FDA توافق على ميزة جديدة لتحسين السمع عبر آيربودز برو 2
16:05 | 2024-09-14
يوم إضافي من الانتظار.. لماذا تأجل إطلاق Crew Dragon إلى 25 أيلول؟
14:20 | 2024-09-14
هل الهواتف المحمولة تسبب السرطان؟.. دراسة جديدة تفجر المفاجأة!
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
15/09/2024 18:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
15/09/2024 18:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
15/09/2024 18:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24