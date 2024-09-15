Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. ظاهرتان فلكيتان ستشهدهما الأرض في وقت واحد

Lebanon 24
15-09-2024 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1246921-638620055804087254.jpg
Doc-P-1246921-638620055804087254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن تشهد بعض المناطق حول العالم خسوفا جزئيا للقمر، وظهور القمر العملاق في وقت واحد.
 
وستظهر هذه المشاهد للقمر عبر أميركا الشمالية والجنوبية، ليلة الثلاثاء، وفي إفريقيا وأوروبا، صباح الأربعاء.
Advertisement

ويحصل الخسوف الجزئي للقمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، حيث تلقي بظلالها على جزء من القمر، ليظهر وكأنها تقتطع جزءا منها.

وفي الوقت ذاته، سيكون القمر أقرب إلى الأرض من المعتاد، ليظهر أكبر قليلا في السماء، ويظهر "القمر العملاق"، وهي واحدة من بين ثلاث مرات سيظهر فيها بالشكل ذاته خلال العام الحالي.

بدورها، أوضحت عالمة الفلك في جامعة نيويورك فاليري رابسون لأسوشييتد برس: "القمر سيكون خافتا قليلا، حيث سيتم حجب القليل من ضوء الشمس". (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:12 | 2024-09-15
05:00 | 2024-09-15
02:00 | 2024-09-15
23:00 | 2024-09-14
16:05 | 2024-09-14
14:20 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24