آبل تقود ثورة للتغلب على ضعف السمع

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حتى الآن كانت السماعة اللاسلكية "أيربودز برو" من آبل تركز فقط على عزل الضوضاء عن سمع المستخدم، لكنها مع الإصدار الجديد تتجه إلى العكس بعد إضافة خاصية لمساعدة ضعاف السمع بالسماح بالتقاط وتضخيم الأصوات المحيطة.وتقول آبل إنه يمكن استخدام أحدث إصداراتها من "أيربودز برو2" سماعة علاجية لضعف السمع بتضخيم أصوات معينة، مثل الأحاديث أو أي أصوات محيطة عند تشغيل الخاصية الجديدة.وتعتزم آبل إضافة الخاصية في كندا والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام، بعد موافقة سلطات الرقابة المعنية، ثم في باقي دول العالم. كما تعتزم الشركة إضافة خاصية اختبار السمع إلى سماعات أيربودز، حيث ينقر المستخدم على الشاشة عند سماع تردد معين.وفي حال إقرارها تستطيع آبل استخدامها للدخول إلى سوق سماعات ضعاف السمع، التي تباع حالياً بآلاف الدولارات حتى لو كان تصميمها أقل كثيراً.وفي مؤتمر آبل السنوي لإطلاق المنتجات الجديدة هذا الشهر، أعلنت الشركة جيلاً جديداً من سماعات أيربودز القياسية مزودة بمانع ضجيج نشط.كما أضافت خاصية الشحن اللاسلكي إلى "أيربودز4" مع إضافة ميكروفون يساعد في الوصول إلى علبة الشحن إذا فقدها المستخدم، كما عدل شكل أيربودز بنسبة طفيفة، بما يناسب مختلف أحجام الأذن.في الوقت نفسه فإن السماعة الجديدة تستخدم منفذاً من النوع سي بدل لايتنينغ، بما يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.ورغم إضافة ألوان جديدة فإن الجيل الجديد من سماعات آبل لم يشهد تغييراً كبيراً في الصوت والخصائص العامة.