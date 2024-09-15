غوغل تدخل على خط المنافسة بين آبل وهواوي.. ما مميزات هاتفها؟





وطرحت شركة "غوغل" هاتفها الجديد قبل أيام قليلة، حيث يتميز بشاشة لوحية كبيرة مقاس 8 بوصات في الداخل وشاشة خارجية مقاس 6.3 بوصة من نوع FHD+ 120Hz OLED (422ppi)، متغلبة على شركة سامسونغ في ميزة الطي التي طالما تميزت بها، وفق ما أشارت إليه "الغارديان".

Advertisement يتميز هاتف غوغل بشاشته الواضحة والناعمة، مع درجة سطوع عالية يجعل استخدامها في الهواء الطلق أسهل كثيراً من الإصدارات السابقة، كما يحتوي الهاتف على شريحة Tensor G4 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت. تُراهن شركة غوغل الأميركية على أحدث إصدار من هواتفها الذكية "Pixel 9 Pro Fold" القابل للطي، للتغلب على منافستيها هواوي بهاتفها الجديد ثُلاثي الطي "Mate XT"، وآبل بهاتفها "آيفون 16" الجديد.وطرحت شركة "غوغل" هاتفها الجديد قبل أيام قليلة، حيث يتميز بشاشة لوحية كبيرة مقاس 8 بوصات في الداخل وشاشة خارجية مقاس 6.3 بوصة من نوع FHD+ 120Hz OLED (422ppi)، متغلبة على شركة سامسونغ في ميزة الطي التي طالما تميزت بها، وفق ما أشارت إليه "الغارديان".يتميز هاتف غوغل بشاشته الواضحة والناعمة، مع درجة سطوع عالية يجعل استخدامها في الهواء الطلق أسهل كثيراً من الإصدارات السابقة، كما يحتوي الهاتف على شريحة Tensor G4 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت.

كما يتميز الهاتف بسرعته في التشغيل عبر نظام "أندرويد 14" مع إمكانية الترقية إلى "أندرويد 15"، والتعامل مع تطبيقين على الشاشة في وقت واحد بشكل جيد، كما تدوم بطاريته لحوالي 40 ساعة عند شحنه كل يومين باستخدام شاحن USB-C بقوة 45 وات.

ويمتلك الهاتف ذاكرة تخزين بحجمي 256 و512 غيغابايت، فضلاً عن كونه مزود بـ كاميرات 48 ميغابكسل واسعة، و10.5 ميغابكسل واسعة للغاية، وكاميرتين سيلفي بدقة 10 ميغابكسل.

وبشأن ميزة مقاومة الماء، فإن الهاتف يمكنه الاستمرار تحت الماء لمدة 30 دقيقة على عُمق 1.5 متر، وهو بوزن 257 غرام.



الذكاء الاصطناعي

تعتمد الإضافات الجديدة الكبيرة لهواتف Pixel هذا العام على الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد تجربة Gemini Live الجديدة هي الأبرز للتجارب التفاعلية الكاملة، مما يسمح بتبادل المناقشات، كما يتم تضمين اشتراك Gemini Advanced المطلوب بقيمة 19 دولاراً شهرياً لمدة عام مع الهاتف.

ويمكن للجهاز الجديد القابل للطي تشغيل تطبيق Gemini جنباً إلى جنب مع تطبيق آخر، مما يسمح لك بإجراء مناقشات كاملة مع Google أثناء القيام بشيء آخر، مثل إنشاء الصور في تطبيق Pixel Studio أو البحث عن التذاكر في تطبيق AI Screenshots .

يعد محرر Magic Editor الخاص بـ Google Photos، والذي يمكنه "إعادة تصور" صورة أو إعادة صياغتها بالكامل أو إدراج كائنات باستخدام مطالبات نصية، سهل الاستخدام أيضاً على الشاشة الداخلية الكبيرة.

الجديد أيضاً في إصدار هذا العام هو ميزة التصوير الجماعي Add Me من الإصدار القياسي 9 Pro ، إلى جانب العديد من ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وبحسب "الغارديان"، فإن الإضافة الأكثر إثارة للاهتمام هي ميزة Made You Look، التي تعرض مجموعة متنوعة من الشخصيات المتحركة على الشاشة الخارجية أثناء التقاط الصور لجذب انتباه الأطفال أو الحيوانات الأليفة.اللافت للنظر، أن الهاتف الجديد Pixel 9 Pro Fold، تم تصنيعه من مواد معاد تدويرها بنسبة 18%، بما في ذلك الألومنيوم المعاد تدويره والبلاستيك والعناصر الأرضية النادرة والقصدير.