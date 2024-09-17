"سامسونغ" تخطط لرفع مبيعات هواتفها في 2025 بابتكارات جديدة

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تطور شركة سامسونغ هاتفاً جديداً قابلاً للف، كما تعمل على تصميم مختلف لكاميرا هواتف غلاكسي S25، في خطوة تواكب وضع آخر اللمسات لانضمام هواتف جديدة إلى عائلة منتجات الشركة في العام المقبل، بحسب تقارير.وتستهدف الشركة الكورية رفع مبيعات قطاع هواتفها الذكية، سواء من خلال هواتف غلاكسي إس، وهواتف غلاكسي زد فولد، وجلاكسي زد فليب، أو غيرها من المنتجات الجديدة المرتقبة.تعمل الشركة الكورية على تطوير هاتفها الأول القابل للف Rollable Phone، لتتمكن من الوصول بأول إصدار تجاري من هذا الهاتف للأسواق قبل منافسيها.وينظر مراقبون إلى تلك الاستراتيجية من سامسونج كمحاولة منها لتفادي تكرار ما حدث مع الهواتف القابلة للطي الثلاثي، والتي سبقتها هواوي إلى إطلاق أول هاتف في تلك الفئة مع هاتفها Mate XT خلال أيلول الجاري.وتشير التقارير إلى أن سامسونغ قدمت في السابق براءة اختراع لهاتف ثلاثي الطي، ولكن لم يتم إنتاجه لأسباب غير معلنة.وفي وقت سابق، عرضت سامسونغ نموذجاً أولياً لهاتفها القابل للتمدد، والذي أطلقت عليه اسم "Rollable Flex" خلال معرض CES 2024.وبحسب تقرير نشره موقع The Elec، يتميز هذا النموذج بقدرته على التمدد، ليصبح أكبر بخمس مرات من حجمه الطبيعي، ومع ذلك، أثار هذا النموذج بعض المخاوف حول متانة الجهاز أثناء العرض.وحتى الآن، لا تزال التفاصيل المتعلقة بمواصفات الجهاز الجديد، وشكله النهائي غير واضحة، ولكن يُشاع أنه قد يحتوي على كاميرا أمامية تحت الشاشة، ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على عدد كبير من الأجزاء المتحركة؛ نظراً لقدرته على التمدد، والانكماش لعدة أحجام مختلفة.