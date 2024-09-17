ابتكارات سامسونج 2025.. هاتف Rollable وتصميم جديد لكاميرا Galaxy S25

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وتستهدف الشركة الكورية رفع مبيعات قطاع هواتفها الذكية، سواء من خلال هواتف جلاكسي إس، وهواتف جلاكسي زد فولد، وجلاكسي زد فليب، أو غيرها من المنتجات الجديدة المرتقبة.تعمل الشركة الكورية على تطوير هاتفها الأول القابل للف Rollable Phone، لتتمكن من الوصول بأول إصدار تجاري من هذا الهاتف للأسواق قبل منافسيها.وينظر مراقبون إلى تلك الاستراتيجية من سامسونج كمحاولة منها لتفادي تكرار ما حدث مع الهواتف القابلة للطي الثلاثي، والتي سبقتها هواوي إلى إطلاق أول هاتف في تلك الفئة مع هاتفها Mate XT خلال سبتمبر الجاري.وتشير التقارير إلى أن سامسونج قدمت في السابق براءة اختراع لهاتف ثلاثي الطي، ولكن لم يتم إنتاجه لأسباب غير معلنة.وفي وقت سابق، عرضت سامسونج نموذجاً أولياً لهاتفها القابل للتمدد، والذي أطلقت عليه اسم "Rollable Flex" خلال معرض CES 2024.وبحسب تقرير نشره موقع The Elec، يتميز هذا النموذج بقدرته على التمدد، ليصبح أكبر بخمس مرات من حجمه الطبيعي، ومع ذلك، أثار هذا النموذج بعض المخاوف حول متانة الجهاز أثناء العرض.وحتى الآن، لا تزال التفاصيل المتعلقة بمواصفات الجهاز الجديد، وشكله النهائي غير واضحة، ولكن يُشاع أنه قد يحتوي على كاميرا أمامية تحت الشاشة، ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على عدد كبير من الأجزاء المتحركة؛ نظراً لقدرته على التمدد، والانكماش لعدة أحجام مختلفة.من المنتظر أن يتم إطلاق هذا الهاتف الجديد من سامسونج في النصف الثاني من عام 2025، حيث سيأتي بشاشة تصل إلى 12.4 بوصة عند تمديدها بالكامل.ولم تحقق هواتف جلاكسي زد فولد 6، وجلاكسي زد فليب 6، الأداء التجاري المطلوب، ما دفع سامسونج للبحث عن ابتكارات جديدة لتعزيز مبيعاتها، بعيداً عن التصميمات التقليدية، حيث يُتوقع أن يسهم الهاتف القابل للتمدد في تحسين نتائج الشركة، وزيادة أرباحها.سيشهد هاتف جلاكسي S25 ألترا، المرتقب إطلاقه مطلع العام المقبل، إعادة تصميم جذرية، بما في ذلك إطار موحد وزوايا أكثر استدارة، إلى جانب تصميم غريب للكاميرا الخلفية، بحسب تقرير حديث.ووفقًا لتسريب من Ice Universe، عبر منصة Weibo الصينية، يبدو أن إصداريّ جلاكسي S25 وجلاكسي S25 بلس سيقدمان تصميماً جديداً لحلقات الكاميرا، يوصف بأنه "تصميم مزدوج الطبقة"، حيث ستكون مصممة بطريقة غير مألوفة، فتظهر كأنها "طافية"، لم تُثبت بشكل كامل في سطح ظهر الهاتف.ولا يبدو أن Galaxy S25 Ultra سيتبع نفس لغة التصميم المستخدمة في النسختين الأخيرتين، ويعد هذا التوجه من سامسونج محاولة لتمييز هواتفها الرئيسية بهوية بصرية فريدة، دون الإفراط في التغيير، أو المبالغة في تصميم الكاميرا.وفي السنوات الأخيرة، اتجهت بعض شركات تصنيع الهواتف الأخرى إلى تكبير حجم الكاميرات والتصاميم الجريئة، بينما فضّلت سامسونج اعتماد نهج أكثر هدوءاً وانسيابية.ويبدو أن هذا التصميم مزدوج الطبقة محاولة أخرى من الشركة للتفكير خارج الصندوق، دون الانسياق وراء اتجاهات السوق الحالية، ورغم الجاذبية البصرية لهذا التصميم الجديد، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى ملاءمته من الناحية العملية.بناءً على الصورة المسربة، قد تكون هذه الحلقات عرضة لجذب الأتربة، أو صعوبة تنظيفها بشكل دوري، كما أن هناك مخاوف من أن التصميم قد يتسبب في تعلق الحلقات بالأقمشة بشكل متكرر، ما قد يمثل إزعاجاً لبعض المستخدمين.لكن من المرجح أن هذه المخاوف قد لا تشكل عقبة كبيرة، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون استخدام أغطية واقية لأجهزتهم، وهو ما قد يقلل من تأثير هذه المشكلة المحتملة. (الشرق)