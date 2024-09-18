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تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تجري أكثر من 700 تحديث على Copilot

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:30
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كشفت شركة مايكروسوفت خلال حدثها Microsoft 365 Copilot Wave 2 عن جميع الترقيات القادمة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لكل من المؤسسات والمستهلكين الشخصيين.

 وخلال الحدث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا عن الموجة الثانية من Copilot  وأطلق عليها اسم "واجهة المستخدم للذكاء الاصطناعي".
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وقد أجرت مايكروسوفت أكثر من 700 تحديث على Copilot  وأضافت أكثر من 150 ميزة جديدة،  وفيما يلي جميع الإعلانات الرئيسية من حدثMicrosoft 365 Copilot Wave 2:

صفحات  Copilot: قدمت مايكروسوفت خدمة جديدة تسمى Copilot Pages  لمشتركي Microsoft 365، والتي يمكن الوصول إليها من علامة تبويب العمل علىCopilot . وتُعرف أيضًا باسم BizChat. ويمكن لهذه الخدمة سحب المعلومات من بيانات العمل لتقديم نتائج مقنعة مع رؤى عميقة. ويمكن تحرير البيانات التي تم إنشاؤها على Copilot Pages أو مشاركتها مع الزملاء. تقول مايكروسوفت إن Copilot Pages مخصص للتعاون المتعدد اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي. كذلك يمكن لـ Copilot Pages تصفح الويب لجمع معلومات مفيدة.
 
 ميزة Copilot في Excel و PowerPoint: دمجت مايكروسوفت  Copilot في Excel و PowerPoint. والآن يمكن لـ Copilot تقديم اقتراحات وإنشاء صور؛ ما يتيح للعملاء إنشاء عرض تقديمي جديد من الصفر في بضع دقائق فقط. وبالمثل، يمكن لـ Copilot على Excel تحليل البيانات ودعم المستخدمين بالصيغ ذات الصلة وتصور البيانات والمزيد. مرة أخرى، هذه الميزات الجديدة متاحة فقط لمشتركي Microsoft 365 المدفوعين.

خدمة Copilot  في Teams و Outlook و OneDrive: يمكن لمنصة مؤتمرات الفيديو من مايكروسوفت، التي تعمل بواسطة Copilot، تجميع المحتوى لاجتماع، وتلخيص المحتوى من اجتماع. وعلى عكس الميزات الأخرى، ستكون هذه القدرات الجديدة متاحة بشكل عام بدءًا من أوائل الشهر المقبل. وبالمثل، يمكن لبرنامج Copilot على Outlook تحليل رسائل البريد الإلكتروني المهمة وتمييزها وفقًا للمحتوى، وتقديم ملخص لرسائل البريد الإلكتروني للمساعدة في توفير الوقت. وأخيرًا، يحصل OneDrive أيضًا على قوة Copilot، مما يتيح للمستخدمين العثور بسرعة على ملف معين وتحليل محتوياته من خلال مقارنته بملفات مماثلة. سيتم طرح هذه الميزات بحلول نهاية هذا الشهر.
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