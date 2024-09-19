"ساعة الموت".. تطبيق ذكاء اصطناعي يكشف لك تاريخ وفاتك!

ابتكر علماء ضمن جزء من فريق بحثي، تطبيقًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدم في معرفة تاريخ وفاته، ويسمى بـ"ساعة الموت".



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وأطلق العلماء على تطويرهم اسم "تطبيق لطول العمر يعتمد على الذكاء الاصطناعي"، مشيرين إلى أنه قبل الاستخدام، يقوم البرنامج بجمع بيانات عن صحة المستخدم باستخدام استبيانات خاصة.ولفت العلماء إلى أنه يتم أخذ المعلومات حول الوزن ومستويات السكر في الدم وضغط الدم ونوعية النوم والنشاط البدني والعادات السيئة والتغذية والعوامل الأخرى التي تؤثر على متوسط العمر المتوقع في الاعتبار.وأوضح العلماء أنه عند حساب تاريخ الوفاة المتوقع، يتم إجراء تقييم للحياة الاجتماعية للشخص وحالته العقلية، حيث يقوم التطبيق بتحليل مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في التواصل والمزاج السائد في وقت معين.ويلاحظ أن "ساعة الوفاة" تظهر تاريخ الوفاة بدقة حتى اليوم، بالإضافة إلى ذلك، يعرض البرنامج العمر البيولوجي ويقدم أدوات تحفيزية وخيارات للتمارين الرياضية وتوصيات تكميلية وأفكارًا لتناول الطعام الصحي لزيادة عمرك، بحسب مجلة "aol" العلمية.وفقًا للمطورين، يمكن لـ Death Clock (ساعة الموت) تحفيز الأشخاص على تغيير نمط حياتهم والتخلي عن العادات التي تدمر صحتهم، وفي هذه الحالة، يعتمد التأثير التحفيزي على "القرب المخيف" من تاريخ الوفاة. (سبوتنيك)