"آمال كبيرة وخيبة أكبر".. مبيعات Mate XT تواجه تحديات غير متوقعة!

طُرحت أحدث هواتف هواوي، وأبل الذكية للبيع في الصين، الجمعة، لكن العديد من عشاق الشركة الصينية أصيبوا بخيبة أمل؛ لأن هاتف Huawei Mate XT الذي طال انتظاره، ويبلغ سعره 2800 دولار، أي أكثر من ضعف سعر آيفون 16 برو ماكس، لم يكن متاحاً للعملاء.

Advertisement

وفي متجر هواوي الرئيسي في مدينة شنتشن بجنوب الصين، انزعج بعض الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "عشاق متحمسون" لهواوي، بعد أن قيل لهم إن أولئك الذين تم تأكيد طلباتهم المسبقة فقط، يمكنهم شراء هاتف (Huawei Mate XT- ميت إكس تي) الجديد القابل للطي ثلاث مرات.



وقال الطالب الجامعي يي: "أنا هنا منذ الساعة العاشرة مساء الليلة الماضية؛ لأن هذا الهاتف القابل للطي ثلاث مرات هو الأول، وأنا متحمس لدعم بلدنا"، مضيفاً: "لكن هذا مخيّب جداً للآمال.. كان ينبغي لهم أن يوضحوا أننا لا نستطيع الشراء".



وشاهدت "رويترز" نحو 30 شخصاً خارج متجر هواوي في بكين، وعدداً مماثلاً في متجرها الرئيسي في شنتشن في وقت مبكر من صباح الجمعة، وشوهد نحو 100 شخص يصطفون خارج أحد متاجر أبل الرئيسية في بكين.



وتأتي خيبة الأمل في الوقت الذي حذر فيه بعض المحللين من أن قيود سلاسل التوريد قد تترك العديد من المشترين المحتملين لهاتف هواوي (ميت إكس تي) في حالة إحباط، وتساءل آخرون عن التكلفة العالية للهاتف وسط اقتصاد راكد.



وفي حين قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، في حفل الكشف عن الهاتف هذا الشهر إن الشركة حوَّلت "الخيال العلمي إلى حقيقة"، فإن امتلاك الهاتف لا يزال حلماً بالنسبة للكثيرين.



وفي متجر الشركة الرئيسي في شنغهاي، قال يو إن المبيعات كانت "أفضل من المتوقع"، دون أن يقدم تفاصيل، وأضاف أن الهاتف بيع في "ثوانٍ" وأن الشركة تعمل على زيادة الإنتاج.



ووفقاً لشركة الاستشارات "آي دي سي"، تجاوزت الطلبات المسبقة لهاتف (ميت إكس تي): 6 ملايين و500 ألف طلب، وهو ما يقرب من ضعف عدد الهواتف الذكية القابلة للطي التي جرى شحنها في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من هذا العام، والذي بلغ نحو 3.9 مليون هاتف.



ولا يتطلب الطلب المسبق دفع مقدم حجز، ولم تذكر هواوي عدد الهواتف التي أنتجتها حتى الآن، أو عدد العملاء الذين سيحصلون على الهاتف في يوم الإطلاق. وفي متجر هواوي الرئيسي في مدينة شنتشن بجنوب الصين، انزعج بعض الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "عشاق متحمسون" لهواوي، بعد أن قيل لهم إن أولئك الذين تم تأكيد طلباتهم المسبقة فقط، يمكنهم شراء هاتف (Huawei Mate XT- ميت إكس تي) الجديد القابل للطي ثلاث مرات.وقال الطالب الجامعي يي: "أنا هنا منذ الساعة العاشرة مساء الليلة الماضية؛ لأن هذا الهاتف القابل للطي ثلاث مرات هو الأول، وأنا متحمس لدعم بلدنا"، مضيفاً: "لكن هذا مخيّب جداً للآمال.. كان ينبغي لهم أن يوضحوا أننا لا نستطيع الشراء".وشاهدت "رويترز" نحو 30 شخصاً خارج متجر هواوي في بكين، وعدداً مماثلاً في متجرها الرئيسي في شنتشن في وقت مبكر من صباح الجمعة، وشوهد نحو 100 شخص يصطفون خارج أحد متاجر أبل الرئيسية في بكين.وتأتي خيبة الأمل في الوقت الذي حذر فيه بعض المحللين من أن قيود سلاسل التوريد قد تترك العديد من المشترين المحتملين لهاتف هواوي (ميت إكس تي) في حالة إحباط، وتساءل آخرون عن التكلفة العالية للهاتف وسط اقتصاد راكد.وفي حين قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، في حفل الكشف عن الهاتف هذا الشهر إن الشركة حوَّلت "الخيال العلمي إلى حقيقة"، فإن امتلاك الهاتف لا يزال حلماً بالنسبة للكثيرين.وفي متجر الشركة الرئيسي في شنغهاي، قال يو إن المبيعات كانت "أفضل من المتوقع"، دون أن يقدم تفاصيل، وأضاف أن الهاتف بيع في "ثوانٍ" وأن الشركة تعمل على زيادة الإنتاج.ووفقاً لشركة الاستشارات "آي دي سي"، تجاوزت الطلبات المسبقة لهاتف (ميت إكس تي): 6 ملايين و500 ألف طلب، وهو ما يقرب من ضعف عدد الهواتف الذكية القابلة للطي التي جرى شحنها في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من هذا العام، والذي بلغ نحو 3.9 مليون هاتف.ولا يتطلب الطلب المسبق دفع مقدم حجز، ولم تذكر هواوي عدد الهواتف التي أنتجتها حتى الآن، أو عدد العملاء الذين سيحصلون على الهاتف في يوم الإطلاق.

ولم ترد شركة أبل على طلب للتعليق على عدد أجهزة آيفون الجديدة المتاحة للبيع في الصين، الجمعة.



ووفقاً لمصدر مطلع، تدرس هواوي إطلاق الهاتف في الأسواق الخارجية في الربع الأول من العام المقبل.



يأتي Huawei Mate XT بشاشة داخلية 10.2 بوصة عند فك طيه بشكل كامل، ليكون بذلك أول هاتف في العالم يقدم تقنية الطي الثلاثي، إذ يتحول الجهاز من شاشة بحجم الهاتف الذكي إلى جهاز تابلت بشاشة كاملة.



ويتيح الهاتف الجديد للمستخدمين الاختيار بين 3 أحجام للشاشة، 6.4 بوصة في حالة الطي الكامل، و7.9 بوصة عند فك الطي الثنائي، ثم 10.2 بوصة في حالة فك الطي بالكامل.



يستخدم جهاز Mate XT المساعد الشخصي المطور (Celia)، والذي يعمل على نموذج الذكاء الاصطناعي (Pangu Large AI) لتقديم مجموعة من المزايا للمستخدمين.

والهاتف الجديد يتيح خيارات تخزين 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وتعمل الإصدارات الثلاثة بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت. (الشرق)