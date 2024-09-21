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تكنولوجيا وعلوم

آيفون 16 في الأسواق.. إليكم سعره

Lebanon 24
21-09-2024 | 01:00
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تعاني شركة أبل من تحد غير مسبوق يتمثل في إقناع عملائها بشراء أحدث إصداراتها من هواتف آيفون، رغم غياب أهم ميزة جديدة كانت مرتقبة.

فيوم أمس الجمعة بدأت أبل بتوزيع سلسلة آيفون 16 في نحو 60 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، ولكن الجهاز لن يكون مزوداً ببرنامج الذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) الذي طال انتظاره، إذ كانت الشركة تروج له منذ حزيران، وهذا يعني أن المستخدمين سيضطرون إلى تحميل هذه الميزات لاحقاً بمجرد توافرها على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة.
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هذا الأمر يضع أبل في موقف صعب، إذ تسوّق الشركة بقوة لهذه الميزات الجديدة، لكن بعض المستهلكين قد يترددون في شراء الهواتف الجديدة إذا لم يحصلوا منها على استفادة فورية.

وفي الوقت نفسه، تقدم هواتف آيفون الجديدة تحسينات بسيطة مقارنةً بالإصدارات السابقة، وتتمثل أبرز التغييرات في زر تحكم حساس للمس يُسهل التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

مع ذلك، لا يزال هناك تفاؤل في وول ستريت بشأن قدرة أبل على تحقيق نمو متسارع خلال موسم العطلات المهم. ويتوقع المحللون أن تزداد الإيرادات بنسبة 8% في الربع الأخير من العام، وهو أفضل أداء لتلك الفترة منذ نهاية عام 2021.

وتتضمن سلسلة آيفون 16 نسختين أساسيتين هما "آيفون 16"، و"16 بلس"، بالإضافة إلى الطرازين المتقدمين "برو" و"برو ماكس". وقد بدأت الطلبات المسبقة على هذه الأجهزة الأسبوع الماضي.

لم يعد من المعتاد رؤية طوابير ممتدة للمتسوقين في متاجر أبل كما كان في الماضي، لكن لا يزال هناك بعض المعجبين الأوفياء الذين اصطفوا في مواقع متعددة حول العالم، ويبقى السؤال المهم هنا الذي يتعلق بمدى إقبال المستهلكين العاديين على شراء الهواتف الجديدة.

نظام التشغيل iOS 18
وستعمل الأجهزة الأولية التي ستُطرح للبيع بنظام التشغيل "آي أو إس 18" (iOS 18)، لكن ميزات "أبل إنتليجنس" تتطلب تحديث النظام إلى "آي أو إس 18.1" (iOS 18.1) المتوقع إصداره في تشرين الأول.

وتم الإعلان عن "أبل إنتليجنس" في حزيران خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين، وطُرح في شكل نسخة تجريبية محدودة للمطورين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أسعار آيفون 16

على صعيد التصميم، لم يتغير مظهر الهواتف الجديدة كثيراً عن "آيفون 12" الصادر في عام 2020، لكنها تتميز بتحسينات ملحوظة في عمر البطارية وتطويرات في الكاميرا، بالإضافة إلى زر التحكم الجديد. تبدأ أسعار "آيفون 16" من 799 دولاراً للإصدار الأساسي، وتصل إلى 1199 دولاراً لإصدار "برو ماكس".(الشرق)



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