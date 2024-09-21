Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سرق بيانات ملايين العملاء.. متسلل يستخدم روبوتات الدردشة في تليغرام وهذا ما قام به

Lebanon 24
21-09-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1249512-638624896390754618.jpg
Doc-P-1249512-638624896390754618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرقت بيانات عملاء، ومنها تقارير طبية من أكبر شركة تأمين صحي في الهند، ستار هيلث، متاحة للعامة عبر روبوتات الدردشة على تليغرام، وذلك بعد أسابيع فقط من اتهام مؤسس تليغرام بالسماح لتطبيق التراسل بتسهيل الجرائم.
Advertisement

وقال المتسلل، الذي يعتقد إنه يقف وراء روبوتات الدردشة، لباحث أمني، الذي بدوره تحدث إلى رويترز عن هذه القضية، إن التفاصيل الخاصة بملايين الأشخاص معروضة للبيع، وإن العينات يمكن عرضها من خلال الطلب من روبوتات الدردشة بالكشف عنها.

وأوضحت شركة "ستار هيلث اند آلايد إنشورنس"، التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليارات دولار، في بيان أنها أبلغت السلطات المحلية عن وصول غير مصرح به إلى بيانات. وأوضحت أن التقييم الأولي أظهر "عدم وجود اختراق واسع النطاق" وأن "بيانات العملاء الحساسة ما زالت آمنة".

وباستخدام روبوتات الدردشة، تمكنت رويترز من تنزيل وثائق لسياسات التأمين ومطالبات تحتوي على أسماء وأرقام هواتف وعناوين وتفاصيل ضريبية ونسخ من بطاقات الهوية ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية.

وساهمت قدرة المستخدمين على إنشاء روبوتات الدردشة على نطاق واسع في مساعدة منصة تليغرام، التي تتخذ من دبي مقرا، على أن تصبح من أكبر تطبيقات التراسل في العالم مع تسجيل 900 مليون مستخدم نشط شهريا.

وفي اختبار للروبوتات، استطاعت رويترز تنزيل أكثر من 1500 ملف، بعض المستندات يعود تاريخها إلى تموز 2024. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:09 | 2024-09-21
04:00 | 2024-09-21
01:00 | 2024-09-21
23:00 | 2024-09-20
16:00 | 2024-09-20
14:05 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24