سرق بيانات ملايين العملاء.. متسلل يستخدم روبوتات الدردشة في تليغرام وهذا ما قام به

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سرقت بيانات عملاء، ومنها تقارير طبية من أكبر شركة تأمين صحي في الهند، ستار هيلث، متاحة للعامة عبر روبوتات الدردشة على تليغرام، وذلك بعد أسابيع فقط من اتهام مؤسس تليغرام بالسماح لتطبيق التراسل بتسهيل الجرائم.وقال المتسلل، الذي يعتقد إنه يقف وراء روبوتات الدردشة، لباحث أمني، الذي بدوره تحدث إلى رويترز عن هذه القضية، إن التفاصيل الخاصة بملايين الأشخاص معروضة للبيع، وإن العينات يمكن عرضها من خلال الطلب من روبوتات الدردشة بالكشف عنها.وأوضحت شركة "ستار هيلث اند آلايد إنشورنس"، التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليارات دولار، في بيان أنها أبلغت السلطات المحلية عن وصول غير مصرح به إلى بيانات. وأوضحت أن التقييم الأولي أظهر "عدم وجود اختراق واسع النطاق" وأن "بيانات العملاء الحساسة ما زالت آمنة".وباستخدام روبوتات الدردشة، تمكنت رويترز من تنزيل وثائق لسياسات التأمين ومطالبات تحتوي على أسماء وأرقام هواتف وعناوين وتفاصيل ضريبية ونسخ من بطاقات الهوية ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية.وساهمت قدرة المستخدمين على إنشاء روبوتات الدردشة على نطاق واسع في مساعدة منصة تليغرام، التي تتخذ من دبي مقرا، على أن تصبح من أكبر تطبيقات التراسل في العالم مع تسجيل 900 مليون مستخدم نشط شهريا.وفي اختبار للروبوتات، استطاعت رويترز تنزيل أكثر من 1500 ملف، بعض المستندات يعود تاريخها إلى تموز 2024. (العربية)