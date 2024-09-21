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تكنولوجيا وعلوم

للسيطرة على الذكاء الاصطناعي.. خبراء يطالبون بضوابط دولية وهذا ما أوصوا به

Lebanon 24
21-09-2024 | 04:00
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شددت هيئة استشارية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة، مؤخرا على أن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي "ضرورية"، وحثت الأمم المتحدة على وضع الأسس لأولى المؤسسات العالمية الشاملة لتنظيم التكنولوجيا سريعة النمو.
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وفي تقرير من 100 صفحة، قالت الهيئة إن الذكاء الاصطناعي "يحول عالمنا"، إذ يقدم إمكانات هائلة للخير من فتح مجالات جديدة من العلوم وتسريع النمو الاقتصادي إلى تحسين الصحة العامة والزراعة وتحسين شبكات الطاقة. لكن إذا لم تخضع هذه التكنولوجيا للسيطرة، فقد تقتصر فوائد الذكاء الاصطناعي على حفنة من البلدان والشركات والأفراد، في حين أن الأنظمة الأكثر قوة الموجودة اليوم "قد تقلب عالم العمل" وتبتكر أسلحة مستقلة وتشكل مخاطر على السلام والأمن.

وحددت الهيئة الاستشارية المبادئ التي ينبغي أن توجه تشكيل مؤسسات جديدة لحكم الذكاء الاصطناعي بحيث تشمل القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان. ودعت جميع الحكومات والأطراف المنخرطة في الذكاء الاصطناعي إلى العمل معا لحماية حقوق الإنسان.

وقدمت الهيئة توصيات واسعة النطاق، بما في ذلك إنشاء لجنة علمية دولية حول الذكاء الاصطناعي لخلق فهم عالمي لقدراته ومخاطره، وإجراء حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة لترسيخ المؤسسات المستقبلية على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعت التوصيات أيضا إلى إنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي لضمان أن تعمل التكنولوجيا على سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة لعام 2030.

في الوقت الحاضر، قال التقرير إن دول فقط من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة أطراف في مبادرات بارزة لحوكمة الذكاء الاصطناعي بينما غابت تماما 118 دولة، بالدرجة الأولى في الجنوب العالمي، عن أي محادثات.

ومن بين المبادرات أول إطار قانوني للاتحاد الأوروبي على الإطلاق لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آب. (العربية)

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