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تكنولوجيا وعلوم

خلال أيام.. هذا ما ستشهده الأرض

Lebanon 24
21-09-2024 | 09:30
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قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، إن المعهد من خلال تليسكوب مرصد القطامية الفلكي ومحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالمعهد يرصد أي أجسام فضائية تقترب من الأرض، ومنها الكويكب "بي تي 5 2024"، المقرر أن يزور الأرض نهاية أيلول الحالي، ويتم مشاركة النتائج مع المراصد العالمية الأخرى بما فيها وكالة "ناسا" الفضائية.
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وأشار شاكر في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إلى أن هذا الكويكب أُطلق عليه علماء ناسا لقب "قمر" لأنه سيدور حول الأرض لفترة بسيطة ثم سيذهب بعيدا عنها دون أن يسبب أي أضرار أو سقوط على الأرض، موضحا أن الكويكبات هي صخور تسير في مجموعتنا الشمسية؛ قد تسبب خطرا على الأرض، ولذلك نتابعها من مصر والعالم كله، وهناك برنامج خاص لرصدها من مرصد القطامية بالمعهد.
 
وأكد أن كويكب "بي تي 5 2024" لن يُرى بالعين المجردة ولن يسقط على الأرض، وسيتم رصده بالمناظير الفلكية لدراسته جيدا وحساب مداره بصورة أدق، ومعرفة إمكانية زيارته الأرض في المستقبل، وإمكانية أن يشكل بعد عشرات أو مئات السنين خطرا على كوكب الأرض. (العربية) 
 
 
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