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تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق النسخة التجريبية من خدمة الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:08
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أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية العامة من خدمة الذكاء الاصطناعي "آبل إنتليجانس" مع إطلاق النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل آي.أو.إس 18.1 وآيباد أو.إس 18.1 وماك أو.إس سيكويا 15.1.

وأصبح بمقدور المشتركين في برنامج النسخ التجريبية لشركة آبل في الولايات المتحدة تجربة خاصية الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تسعى آبل إلى توفيرها في أنظمة التشغيل الخاصة بها منذ حزيران الماضي، حيث تتيح عدة خصائص عامة، منها أدوات الكتابة عبر الأنظمة والتنظيف التلقائي للصور وأكبر تعديل في مساعد الأوامر الصوتية سيري منذ إطلاقه.
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وخدمة آبل إنتليجانس متاحة حالياً في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط، وتتوفر فقط لمستخدمي أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس وأي هائف من طراز آيفون 16 الجديد.
واختبر موقع "تك كرانش" النسخة التجربيية للمطورين من نظام التشغيل آي.أو.إس 18.1 من خلال عرضه للهاتف الذكي آيفون 16 برو ماكس.

"شات جي بي تي" 
وتستفيد أدوات الكتابة من أنواع خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي المعروفة لأي شخص يتعامل مع منصة شات جي.بي.تي أو أي تطبيقات مماثلة.

وإلى جانب التدقيق اللغوي للنصوص وتلخيصها سيقوم آبل إنتليجانس بإعادة كتابة النص بأساليب متنوعة، منها الأسلوب المهني أو الودي أوالموجز.
ويمكن الاستفادة من خاصية الرد الذكي على رسائل البريد الإلكتروني وترتيبها حسب الأهمية وتلخيصها.
ومن المنتظر أن تضيف آبل المزيد من الخصائص إلى آبل إنتليجانس في وقت لاحق من العام الحالي.
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