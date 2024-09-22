استعد لعصر جديد من التواصل مع تطبيق "SocialAI".. دردش مع روبوتات الذكاء الاصطناعي!

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التطبيق، المتاح على نظام iOS فقط في الوقت الحالي، يعتمد على الردود التلقائية للروبوتات على المنشورات، مما يضمن تفاعلاً دائماً دون أي تدخل بشري.واستعرض مايكل سايمان، مؤسس التطبيق والمطور الشاب البالغ من العمر 28 عاماً، تفاصيل التطبيق الجديد، في منشور على منصة "ثريدز".عند استخدام تطبيق SocialAI، ينشر المستخدم محتوى يعبر عن أفكاره، لتقوم الروبوتات المصممة مسبقاً بالرد على هذه المنشورات.يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لتقديم تفاعلات فورية ومتنوعة، حيث لا يواجه المستخدم احتمالية تجاهل منشوراته أو تلقي ردود مؤذية كما يحدث في المنصات التقليدية.الروبوتات في SocialAI مبرمجة لتقديم تعليقات حماسية أو ساخرة أو حتى نقدية، بناءً على اختيار المستخدم لنوعية "المتابعين" الذين يرغب في إضافتهم إلى حسابه.واعتبر سايمان، أن التطبيق يمثل "تحولاً جذرياً" في كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية، حيث يعتمد بشكل كامل على التفاعل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، واصفاً التطبيق بأنه "مساحة خاصة وآمنة" تساعد الأفراد على التعبير عن أفكارهم بدون القلق من الانتقادات اللاذعة أو التجاهل.بدأ سايمان، الذي عمل سابقاً في تطوير خصائص منصات مثل فيسبوك، في التفكير في تطوير هذا المفهوم منذ عدة سنوات، وكان هدفه الأساسي هو إنشاء بيئة تفاعلية خالية من الضغط الاجتماعي أو الشعور بالعزلة، ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة، تمكن سايمان من تحويل رؤيته إلى واقع من خلال SocialAI.يقوم المستخدم عند التسجيل في التطبيق بتحديد نوعية المتابعين من بين فئات متعددة تشمل "الداعمين"، "النقاد"، "المفكرين"، و"المازحين"، وغيرها.بإمكان المستخدم اختيار ثلاث فئات على الأقل لملء شبكة متابعيه، ويمكنه إضافة المزيد حسب رغبته، ويسمح التطبيق بتخصيص التفاعلات بناءً على الفئات المختارة، ويتيح تخصيص التجربة الاجتماعية بالكامل.يُذكر أن المستخدم بإمكانه أيضا توجيه منشوراته إلى شخصيات معينة من الروبوتات بحيث تقدم حالة نقاشية منطقية تتناسب مع طبيعة المحتوى.ومنذ إطلاق التطبيق، أعرب سايمان عن دهشته من الاستجابة السريعة والإيجابية التي حققها التطبيق في وقت قصير. وأشار إلى أن التطبيق حقق نجاحاً مبكراً رغم التحديات المرتبطة بإقناع المستخدمين بتجربة شبكة تواصل تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.التطبيق متاح للتنزيل مجاناً حالياً دون أي مشتريات داخلية، ولم يخطط سايمان لزيادة رأس المال حتى يتأكد من ملاءمة المنتج للسوق.SocialAI هو التطبيق الثالث الذي تطوره شركة Friendly Apps، بعد تجربتين سابقتين تضمنت تطبيقاً لبث الموسيقى يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاً آخر للمواعدة. (الشرق)