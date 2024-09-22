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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تستعرض مزايا الذكاء الاصطناعي بهواتفها القابلة للطي

Lebanon 24
22-09-2024 | 23:00
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استعرضت سامسونغ مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُعرف باسم Galaxy AI في هواتفها القابلة للطي في بيان لها عبر موقعها الرسمي.

وكانت الشركة قد أطلقت حديثاً هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6، وقدمتهما للعملاء كهاتفين مثاليين للمهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة هاتف Fold الذي يدعم قلم S Pen.
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ومن الأدوات المتاحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أداة Sketch to Image التي توّفر إمكانية رسم تخطيط أولي يدوياً ثم تحويله إلى صورة رقمية كاملة ملونة في غضون ثوانٍ مع اختيار نمط الرسم المفضل.

وتوّفر سامسونغ أيضاً ميزة دائرة البحث Circle to Search المدعومة من غوغل في كافة الأجهزة التي تدعم Galaxy AI، إذ يمكن استخدامها في كل شيء بدءًا من البحث عن وجهات السفر في الصور إلى المساعدة في حل الواجبات المنزلية.

ويُعد هاتف Galaxy Z Fold6 بفضل شاشته الكبيرة ودعمه قلم S Pen أداة مثالية لتدوين الملاحظات، والذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في ذلك عبر ميزة Note Assist التي تسجّل الصوت وتفرّغه، مع فصل النقاش حسب المتحدث، بالإضافة إلى إنشاء ملخص شامل لما قيل، مما يجعلها أداة مناسبة في المحاضرات والاجتماعات.

ويوفر تطبيق الملاحظات أيضاً ميزة PDF Overlay Translation التي تترجم مستندات PDF كاملةً من دون الحاجة إلى نسخ النصوص ولصقها في تطبيقات الترجمة المنفصلة.
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