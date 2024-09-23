بعد هواوي.. شاومي وأونور تستعدان لدخول سوق الهواتف ثلاثية الطي

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تستعد شركتا الهواتف الذكية الصينيتان شاومي وأونور لإطلاق هواتف ثلاثية الطي، وذلك بعد أن خطت هواوي خطوة رائدة في هذا المجال مع هاتفها الجديد Mate XT.ووفقاً لسجلات مكتب الملكية الفكرية الوطني الصيني CNIPA، فإن كلا الشركتين قد تقدمتا سابقاً بطلبات للحصول على براءة تصميم لهواتف تحمل تقنية الطي المزدوج، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".وتشير السجلات إلى أن شاومي قد قدمت طلباً لبراءة تصميم هاتف ذكي قابل للطي مزدوج المفصلات مع 3 كاميرات خلفية في عام 2022. وتم الكشف عن هذا الطلب في 3 ايلول .أما أونور، الشركة التي انفصلت عن هواوي في 2020 بعد العقوبات الأميركية في 2019، فقد قدمت طلباً مشابهاً في عام 2021 لهاتف ذكي قابل للطي على شكل حرف Z، مع مفصلتين وكاميرا دائرية، وتم الإعلان عنه في أبريل الماضي.تُظهر هذه التحركات مراهنة كبرى الشركات الصينية المصنعة لهواتف أندرويد على الهواتف القابلة للطي الثلاثي، للتنافس مع هواتف آيفون من أبل في فئة الهواتف الفاخرة، والتي تعد أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.وقالت شركة أبحاث التكنولوجيا IDC إن الهواتف القابلة للطي، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستعزز مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصيني، مع توقعات بزيادة الشحنات بنسبة 3.1% في عام 2024 لتصل إلى 279 مليون وحدة.في تموز الماضي، صرح جورج تشاو مينج، الرئيس التنفيذي لشركة أونور، أن الشركة قد أعدت تقنيات مسجلة باسمها لعدة أجهزة، بما في ذلك الهواتف القابلة للطي ثلاثية الطيات والهواتف القابلة للتمدد.وأوضح تشاو أن توقيت إطلاق هذه الهواتف يعتمد على القرارات التجارية أكثر من كونه تحدياً تقنياً.في الوقت نفسه، تتحرك شركات أخرى في السوق الصيني للاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي حققته هواوي مع هاتفها Mate XT، والذي قد بدأ بيعه الجمعة الماضي، حيث أصدرت شركة تكنو مقطع فيديو يستعرض هاتفاً ذكياً قابلاً للطي على شكل حرف Z بشاشة مقاس 10 بوصات تحت اسم Phantom Ultimate 2.وتسبب الإقبال الكبير على هاتف هواوي Mate XT، والذي قد حصد أكثر من 6.5 مليون حجز مسبق عبر متجر Vmall الإلكتروني الخاص بالشركة، في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أسواق إعادة البيع بمدينة شنتشن الصينية، حيث وصل سعر الهاتف إلى 3 أضعاف سعره الأصلي. (الشرق)