خلل بنظام iOS 18 يزعج مستخدمي آيفون 16 برو

Advertisement

يواجه عدد من مستخدمي (آيفون 16 برو- iPhone 16 Pro) مشكلة في استجابة شاشاتهم للتفاعل بأصابعهم، حيث يتم تجاهل بعض إيماءات اللمس، والسحب على الشاشة بشكل متقطع، ما يؤثر على عمليات التمرير، والضغط على الأزرار، وحتى إدخال النصوص على لوحة المفاتيح الافتراضية.وفقاً لتقرير موقع 9to5Mac، من الواضح أن المشكلة تنبع من خطأ برمجي في نظام iOS 18، وليس من عيب في الجهاز نفسه، أو مكونات الشاشة المادية، إذ إن المشكلة لا تحدث على واجهة قفل الشاشة، وإنما تقع عند فتح القفل والتفاعل مع الشاشة.ويُعتقد أن الخلل مرتبط بخوارزمية رفض اللمسات غير المقصودة Accidental Touch Rejection algorithm في نظام التشغيل، والتي تبدو مفرطة الحساسية في عملها، ما يؤدي إلى تجاهل تفاعل المستخدم المقصود مع شاشة هاتفه.يحدث الخلل عندما يلامس إصبع المستخدم عن غير قصد أجزاء أخرى من الشاشة أثناء التفاعل، حيث يتم تنشيط خاصية رفض اللمسات غير المقصودة.بعض المستخدمين ذكروا أن المشكلة تزداد وضوحاً عندما تكون أيديهم قريبة من زر التحكم بالكاميرا Camera Control على الجانب الأيمن للشاشة، لكن هذا الخلل يؤثر على حواف الشاشة الأربعة بشكل متساوٍ.وعند حدوث المشكلة، يتوقف النظام عن الاستجابة لجميع لمسات المستخدم الجديدة على الشاشة لفترة قصيرة، ما يؤدي إلى عدم قدرته على استخدام التطبيقات، أو الكتابة، أو التفاعل مع الهاتف عبر شاشته بأي شكل.وأوضح التقرير أن النحافة الملحوظة لحواف شاشة هواتف آيفون 16 برو تسببت في تفاقم هذه المشكلة، حيث تصبح فرصة ملامسة جلد أصابع المستخدم لحواف شاشة الهاتف أعلى بكثير، مما يتسبب في تنشيط خوارزمية الرفض.ويمكن أن تحدث هذه المشكلة عند إمساك الهاتف بشكل طبيعي، مع التفاف الأصابع حول جوانب شاشة الجهاز، إلا أن وتيرة حدوث المشكلة تزداد عند استخدام الهاتف بدون غطاء حماية، حيث تزداد فرصة ملامسة أصابع المستخدم حواف الشاشة دون قصد.