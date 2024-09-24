أعلنت شركة Browser Company عن اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة في متصفح Arc التابع لها.



Advertisement

وأوضحت الشركة أن الثغرة البرمجية المذكورة لم يتم استغلالها حتى الآن، وأن بيانات مستخدمي المتصفح في أمان، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمنع ظهور ثغرات مشابهة في المتصفح. وأشارت الشركة إلى أن خبيرة في مجال الأمن السيبراني أبلغتها عن اكتشاف ثغرة في متصفح Arc، كان من الممكن استغلالها للوصول إلى بيانات المستخدمين.وأوضحت الشركة أن الثغرة البرمجية المذكورة لم يتم استغلالها حتى الآن، وأن بيانات مستخدمي المتصفح في أمان، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمنع ظهور ثغرات مشابهة في المتصفح.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه ومن خلال الثغرة المذكورة كان يمكن لقراصنة الإنترنت استغلال ميزة Boosts الموجودة في المتصفح للتجسس على بيانات المستخدمين، كما كان من الممكن استعمالها لتحويل بيانات مستخدمي المتصفح إلى مخدمات غير المخدمات التابعة لشركة Browser Company.



وميزة Boosts التي تتوفر في متصفح Arc يمكن استعمالها لتغيير ألوان موقع الويب أثناء تصفح الإنترنت، والتبديل بين الخطوط التي تظهر على واجهات التصفح، وحتى إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صفحة الإنترنت التي تظهر للمستخدم. (روسيا اليوم)