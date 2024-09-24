إليكم آخر التسريبات عن هاتف Samsung Galaxy S24 FE





قد يجعل هذا التوقيت، قبل Galaxy S25 مباشرة، بيع "Samsung Galaxy S24 FE" أمرًا صعبًا، على الرغم من أن مدى إقناعه قد يعتمد إلى حد كبير على السعر.

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لسوء الحظ، لا نعرف حتى الآن ما سيكون السعر، ولكن بفضل التسريبات والشائعات،تم تكوين فكرة جيدة جدًا عن مواصفات الهاتف القادم، والتي ترسم صورة لبديل قادر على هاتف Samsung Galaxy S24 القياسي .



وحس موقع "TechRadar"، هناك بعض الخلاف حول موعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy S24 FE. يشير أحدث تسريب إلى أن هاتف Samsung Galaxy S24 FE سيصل في 26 أيلول، وفي هذه الحالة قد نراه قريبًا جدًا.



ومع ذلك، سمعنا سابقًا أن هاتف Samsung Galaxy S24 FE سيصل في تشرين الاول. وهذا يتماشى مع بعض الادعاءات الأخرى، مع تسريب سابق يفيد بأن هاتف Galaxy S24 FE سيصل في تشرين الاول أو بعده ، وتصريح آخر يتوقع وصول هاتف Galaxy S24 FE في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 .



على أية حال، هناك أدلة تشير إلى إطلاق وشيك. على سبيل المثال، تم العثور على قائمة بقاعدة بيانات عبر الإنترنت لهاتف Galaxy S24 FE ، بالإضافة إلى إصدار تجريبي من البرامج الثابتة لهاتف Galaxy S24 FE . من المرجح أن يكون هاتف "Samsung Galaxy S24 FE" هو آخر إطلاق رئيسي للهواتف الذكية من "Samsung" في عام 2024، على الرغم من أننا قد نرى "Samsung Galaxy S25" في أوائل عام 2025.قد يجعل هذا التوقيت، قبل Galaxy S25 مباشرة، بيع "Samsung Galaxy S24 FE" أمرًا صعبًا، على الرغم من أن مدى إقناعه قد يعتمد إلى حد كبير على السعر.لسوء الحظ، لا نعرف حتى الآن ما سيكون السعر، ولكن بفضل التسريبات والشائعات،تم تكوين فكرة جيدة جدًا عن مواصفات الهاتف القادم، والتي ترسم صورة لبديل قادر على هاتف Samsung Galaxy S24 القياسي .وحس موقع "TechRadar"، هناك بعض الخلاف حول موعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy S24 FE. يشير أحدث تسريب إلى أن هاتف Samsung Galaxy S24 FE سيصل في 26 أيلول، وفي هذه الحالة قد نراه قريبًا جدًا.ومع ذلك، سمعنا سابقًا أن هاتف Samsung Galaxy S24 FE سيصل في تشرين الاول. وهذا يتماشى مع بعض الادعاءات الأخرى، مع تسريب سابق يفيد بأن هاتف Galaxy S24 FE سيصل في تشرين الاول أو بعده ، وتصريح آخر يتوقع وصول هاتف Galaxy S24 FE في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 .على أية حال، هناك أدلة تشير إلى إطلاق وشيك. على سبيل المثال، تم العثور على قائمة بقاعدة بيانات عبر الإنترنت لهاتف Galaxy S24 FE ، بالإضافة إلى إصدار تجريبي من البرامج الثابتة لهاتف Galaxy S24 FE .

ولعل الأمر الأكثر دلالة هو أن صفحة الدعم الخاصة بهاتف Samsung Galaxy S24 FE تم رصدها بالفعل على موقع رسمي لشركة Samsung. وهذه كلها أشياء نتوقع حدوثها عند اقتراب موعد الإطلاق.



أفضل تخمين لدينا في الوقت الحالي هو الإطلاق في 26 أيلول، ولكن من المحتمل تمامًا أن يتم الإطلاق في تشرين الاول أيضًا، خاصةً وأن Samsung Galaxy S23 FE تم إطلاقه في تشرين الاول من العام الماضي.



لم نسمع الكثير عن السعر، لكن تسريبًا على موقع SmartPrix يشير إلى أنه سيبدأ من 649 دولارًا أميركيًا لسعة تخزين 128 جيغابايت، ويرتفع إلى 709 دولارًا أميركيًا لسعة 256 جيغابايت.

وتُظهر الصور هاتفًا يشبه إلى حد كبير هاتف Samsung Galaxy S23 FE، مع كاميرا ثلاثية العدسات تعمل عموديًا على طول الجزء الخلفي، وكاميرا في الشاشة المسطحة للهاتف.



ويقال أيضًا أنه يحتوي على إطار من الألومنيوم وحماية Corning Gorilla Glass Victus + على شاشته، ويدعي "Android Headlines" أن Samsung Galaxy S24 FE سيكون متاحًا باللون الغرافيتي والأزرق والفضي / الأبيض والأخضر والأصفر، إلى جانب لونين آخرين غير معروفين سيكونان حصريين لمتجر Samsung عبر الإنترنت.



وذكر مصدر آخر ألوان مماثلة، قائلاً إن هاتف Samsung Galaxy S24 FE سيأتي بألوان الأسود ، والرمادي، والأزرق الفاتح، والأخضر الفاتح، والأصفر. (TechRadar)