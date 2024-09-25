Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سناب شات تضيف ذكاء غوغل الاصطناعي إلى My AI

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1251738-638628688183799382.jpg
Doc-P-1251738-638628688183799382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة سناب عقد شراكة مع غوغل للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطوّرها، وإضافتها إلى المساعد الذكي My AI في منصة سناب شات.

ومن المنتظر أن يؤدي إدماج نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini في روبوت الدردشة My AI إلى تحسينات كبيرة في الأداء وقدرات أوسع من ذي قبل.
Advertisement

وكانت سناب شات قد أطلقت روبوت الدردشة My AI لمستخدميها في عام 2023 مدعومًا بنماذج GPT من OpenAI. ومع ذلك، فإن الترقية إلى Gemini ستجعل الروبوت أكثر قدرة على فهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو والعمل معها، وبتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تفاعل المستخدمين مع الروبوت يوميًا.

وقال إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، في بيان صحفي: "تعزز هذه الشراكة مع غوغل كلاود كل ما هو مهم لخدمة مجتمعنا، وتتلخص مهمة سناب في تمكين الأشخاص من التعبير عن أنفسهم، والعيش في اللحظة الراهنة، واكتشاف العالم، والمرح معًا".

وأضاف توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud: "تعمل نماذج Gemini الآن على تشغيل ملايين التفاعلات المتعددة الوسائط في تطبيق سناب شات كل يوم، مما يسمح لمستخدمي سناب شات بالتفاعل بنحو أفضل مع My AI مع مزايا الدقة والسلامة المدمجة".
 
وبفضل نماذج Gemini المتطورة، سيساعد روبوت الدردشة My AI المستخدمين في التقاط صور أو مقاطع فيديو لأي شيء والسؤال عنها، وهي مزايا مشابهة لأدوات ومزايا تقدمها جوجل بالفعل حاليًا. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2024-09-25
06:00 | 2024-09-25
03:36 | 2024-09-25
03:34 | 2024-09-25
00:26 | 2024-09-25
23:00 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24