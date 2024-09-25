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تكنولوجيا وعلوم

بعد سنوات من المنافسة.. "تيك توك" توقف خدمة الموسيقى وتحول إلى البحث الصوتي

Lebanon 24
25-09-2024 | 13:30
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يعتزم تطبيق "تيك توك" وقف بث خدمة الموسيقى الخاصة به في تشرين الثاني، لينهي تجربة استمرت لعدة سنوات للتنافس مع "سبوتيفاي تكنولوجي"(Spotify Technology)، و"أبل". 

سيجري إيقاف خدمة "تيك توك ميوزيك" في 28 تشرين الثاني، وحذف بيانات المستخدمين، حسب إعلان نشره قسم الموسيقى على موقعه الإلكتروني، وتم إبلاغ المستخدمين بضرورة نقل قوائم التشغيل إلى خدمات أخرى بحلول 28 تشرين الأول، ولم يرد متحدث باسم الشركة في لندن فوراً على طلب للتعليق. 
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إذ يختبر تطبيق "تيك توك" خاصية البحث الصوتي Sound Search، والذي يسعى التطبيق من خلالها، لمنافسة خدمتيّ "يوتيوب ميوزك" و"شازام".

وقدمت شركة "بايت دانس"(ByteDance)، المالكة لـ"تيك توك"، خدمة الموسيقى للاستفادة من قوة التطبيق وشعبيته لدى محبي الموسيقى.

ولعبت مقاطع فيديو "تيك توك" دوراً كبيراً في نجاح بعض الأغاني وصعود نجم فنانين جدد، مما أدى إلى نشوب نزاعات مع شركات التسجيلات التي بدأت تطالب بمبالغ مالية أكبر مقابل استخدام مقاطع الموسيقى في الفيديوهات. 

تم إطلاق الخدمة الموسيقية، التي كانت تُعرف أساساً باسم "ريسو" (Resso)، في عام 2019، على أمل أن تتمكن من جذب مستخدمي "تيك توك"، الذين يشاهدون ويشاركون مقاطع الفيديو، إلى استخدام الخدمة الجديدة. 
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