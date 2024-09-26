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تكنولوجيا وعلوم

نظارات ميتا الذكية تُبدع بخدماتها.. إليكم ما سيوفره التحديث الجديد

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:44
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كشفت شركة Meta Platforms عن العديد من التحديثات الهامة لنظارات Ray-Ban Meta خلال حدث Connect الذي أقيم يوم الأربعاء. ومن بين التحسينات الرئيسية إدخال وظيفة الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بالاستفسار عن المعالم والمواقع الأخرى التي يواجهونها في الوقت الفعلي.
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بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتبسيط التفاعلات مع Meta AI، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، من خلال تقديم أوامر إيقاظ جديدة وميزات أخرى.

وفي منشور على مدونتها، كشفت شركة Meta أن نظارات Ray-Ban Meta تستجيب الآن لأمر "Hey Meta" للتنشيط، مما يتيح للمستخدمين طرح أسئلة متابعة دون الحاجة إلى التكرار.

يؤدي هذا التحديث إلى إلغاء أمر "البحث و" السابق، والذي كان يُستخدم للاستفسارات العامة أو لتحديد الأشياء ذات الاهتمام.

كما يمكن للمستخدمين ضبط التذكيرات من خلال الأوامر الصوتية، حيث أصبحت النظارات الآن قادرة على الاحتفاظ بالمعلومات. على سبيل المثال، يمكنها تذكر الموقع الذي ركن فيه المستخدم سيارته في المطار.

علاوة على ذلك، فإن إضافة إمكانيات الفيديو تسمح للمستخدمين بطلب التعرف على المعالم أو المواقع الهامة أثناء الاستكشاف، مما يؤدي فعليًا إلى تحويل النظارات إلى دليل سياحي افتراضي. (mashable middle east)

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