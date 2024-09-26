29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
نظارات ميتا الذكية تُبدع بخدماتها.. إليكم ما سيوفره التحديث الجديد
Lebanon 24
26-09-2024
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة Meta Platforms عن العديد من التحديثات الهامة لنظارات Ray-Ban Meta خلال حدث Connect الذي أقيم يوم الأربعاء. ومن بين التحسينات الرئيسية إدخال وظيفة الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بالاستفسار عن المعالم والمواقع الأخرى التي يواجهونها في الوقت الفعلي.
Advertisement
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتبسيط التفاعلات مع Meta AI، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، من خلال تقديم أوامر إيقاظ جديدة وميزات أخرى.
وفي منشور على مدونتها، كشفت شركة Meta أن نظارات Ray-Ban Meta تستجيب الآن لأمر "Hey Meta" للتنشيط، مما يتيح للمستخدمين طرح أسئلة متابعة دون الحاجة إلى التكرار.
يؤدي هذا التحديث إلى إلغاء أمر "البحث و" السابق، والذي كان يُستخدم للاستفسارات العامة أو لتحديد الأشياء ذات الاهتمام.
كما يمكن للمستخدمين ضبط التذكيرات من خلال الأوامر الصوتية، حيث أصبحت النظارات الآن قادرة على الاحتفاظ بالمعلومات. على سبيل المثال، يمكنها تذكر الموقع الذي ركن فيه المستخدم سيارته في المطار.
علاوة على ذلك، فإن إضافة إمكانيات الفيديو تسمح للمستخدمين بطلب التعرف على المعالم أو المواقع الهامة أثناء الاستكشاف، مما يؤدي فعليًا إلى تحويل النظارات إلى دليل سياحي افتراضي. (mashable middle east)
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
Lebanon 24
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
11:56 | 2024-09-25
25/09/2024 11:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
Lebanon 24
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
00:18 | 2024-09-26
26/09/2024 12:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مطرب يخسر نجله بقصف إسرائيلي على منزله في لبنان.. وفيديو يوثق لحظة نعيه
Lebanon 24
مطرب يخسر نجله بقصف إسرائيلي على منزله في لبنان.. وفيديو يوثق لحظة نعيه
14:55 | 2024-09-25
25/09/2024 02:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على منزل علي حجازي.. إصابات في صفوف مرافقيه وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على منزل علي حجازي.. إصابات في صفوف مرافقيه وفيديو يوثق المشهد
01:20 | 2024-09-26
26/09/2024 01:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. وهذه الشخصيّة المُستهدفة (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. وهذه الشخصيّة المُستهدفة (صور وفيديو)
08:11 | 2024-09-26
26/09/2024 08:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:24 | 2024-09-26
بجملة "نحن نحبك يا أوروبا".. قاصر قرصن شبكات "الواي فاي" في بريطانيا
05:31 | 2024-09-26
فوق أنتاركتيكا.. ثقب الأوزون أصبح أصغر حجما
03:31 | 2024-09-26
"عاصفة الملح".. "قرصنة صينية" لمزودي إنترنت في أميركا
00:50 | 2024-09-26
HP تعلن عن حاسب متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي
23:00 | 2024-09-25
هواوي تُطلق نظام HarmonyOS NEXT.. مزايا جديدة وتوجهات طموحة في عالم التكنولوجيا
15:45 | 2024-09-25
"OpenAI" تعزز "ChatGPT" بخاصية الصوت.. بداية جديدة لعالم الذكاء الاصطناعي
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
26/09/2024 16:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
26/09/2024 16:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
26/09/2024 16:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24