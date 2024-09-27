كسوف حلقي للشمس في هذا الموعد

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أعلن المكتب الإعلامي للقبة السماوية في موسكو أن كسوفا حلقيا للشمس سيحدث في مطلع شهر تشرين الأول المقبل.ووفقا للمكتب سيحدث الكسوف الحلقي للشمس يوم الأربعاء، 2 تشرين الأول في الساعة 18.44، ويستمر إلى الساعة 00.46 بتوقيت موسكو، ويمكن رؤيته من جنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.ويشير المكتب إلى أن القمر سيكتمل في الساعة 21.51 بتوقيت موسكو وفي الساعة 22.41 سيكون في أبعد نقطة في مداره، لذلك سيبدو قطره الظاهري في حده الأدنى.ويقول الخبراء: "لن يتمكن القمر في لحظة الكسوف من تغطية قرص الشمس بالكامل، وسيكون مخروط ظله بعيدا عن الأرض، لذلك سترى حول محيط قرص القمر حلقة نارية ساطعة- أي سيحدث كسوف حلقي للشمس".وتجدر الإشارة إلى أن كسوف الشمس يمكن أن يكون كلي أو حلقي أو هجين أو جزئي.وسيكون بإمكان سكان المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى من المحيط الهادئ وشمال نيوزيلندا رؤية هذا الكسوف. (روسيا اليوم)