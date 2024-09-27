استعدوا.. العالم سيرى قمرين بسماء واحدة في هذا الموعد

Advertisement

من المقرر أن يدخل كويكب طوله يعادل حافلة ذات طابقين إلى مدار الأرض هذا الأسبوع، وبالتحديد في 29 أيلول الجاري، وسيرافق القمر "الأصلي" للأرض لمدة تصل إلى شهرين، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وأضاف التقرير أن الكويكب عبارة عن جزء من حزام كويكبات تتكون من مجموعة من الصخور الفضائية في النظام الشمسي، وتدور حول الشمس.كما تابع أنه يشبه القمر الصغير ويطلق عليه "2024 PT5"، وسيكون في مجال تأثير الجاذبية الأرضية لفترة مؤقتة، مما يجعله مرافقا لقمر الأرض.بدوره، كشف أستاذ علم الفلك المشارك بجامعة نوتنغهام البريطانية، دانييل براون، أن القمر الصغير هو جسم يدور حول جسم آخر في النظام الشمس، مضيفا أن هذه الأجسام لا تدور حول الأرض إلى الأبد، بل يكون ذلك لفترة قصيرة.وأوضح براون أن "القمر الصغير" سيدور حول الأرض لمدة 57 يومًا.يذكر أن "2024 PT5" كان اكتشف لأول مرة في آب العام الماضي، أي قبل يوم من اقترابه من الأرض على مسافة 568500 كيلومتر.وعلى الرغم من أنه سيكون زائرا مؤقتا، فإن توقعات العلماء تشير إلى أنه سيعود إلى مدارنا مجددا في عام 2055. (العربية)