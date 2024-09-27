Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

استعدوا.. العالم سيرى قمرين بسماء واحدة في هذا الموعد

Lebanon 24
27-09-2024 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1252891-638630349688251156.jpg
Doc-P-1252891-638630349688251156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن يدخل كويكب طوله يعادل حافلة ذات طابقين إلى مدار الأرض هذا الأسبوع، وبالتحديد في 29 أيلول الجاري، وسيرافق القمر "الأصلي" للأرض لمدة تصل إلى شهرين، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
Advertisement

وأضاف التقرير أن الكويكب عبارة عن جزء من حزام كويكبات تتكون من مجموعة من الصخور الفضائية في النظام الشمسي، وتدور حول الشمس.

كما تابع أنه يشبه القمر الصغير ويطلق عليه "2024 PT5"، وسيكون في مجال تأثير الجاذبية الأرضية لفترة مؤقتة، مما يجعله مرافقا لقمر الأرض.

بدوره، كشف أستاذ علم الفلك المشارك بجامعة نوتنغهام البريطانية، دانييل براون، أن القمر الصغير هو جسم يدور حول جسم آخر في النظام الشمس، مضيفا أن هذه الأجسام لا تدور حول الأرض إلى الأبد، بل يكون ذلك لفترة قصيرة.

وأوضح براون أن "القمر الصغير" سيدور حول الأرض لمدة 57 يومًا.

يذكر أن "2024 PT5" كان اكتشف لأول مرة في آب العام الماضي، أي قبل يوم من اقترابه من الأرض على مسافة 568500 كيلومتر.

وعلى الرغم من أنه سيكون زائرا مؤقتا، فإن توقعات العلماء تشير إلى أنه سيعود إلى مدارنا مجددا في عام 2055. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:30 | 2024-09-27
02:34 | 2024-09-27
01:25 | 2024-09-27
00:09 | 2024-09-27
23:00 | 2024-09-26
16:00 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24