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تكنولوجيا وعلوم

هل سيحل Gemini محل بحث غوغل؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 07:30
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يمكن لبرنامج الدردشة الآلي Gemini الإجابة على معظم الأسئلة التي تطرحها، لأنه يستخدم أدوات البحث من غوغل، ويمكن أن تخدم إجابات برنامج Gemini القائمة على الذكاء الاصطناعي العديد من الأغراض، من إعطائك وصفات إلى مساعدتك في تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية.
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ووفقا لما ذكره موقع "ZDnet"، إليك بعض الأمثلة على المطالبات التي يمكنك طرحها على الروبوت:

- اكتب قائمتين للمهام، واحدة للتنظيف المنزلي اليومي وأخرى للصيانة
- ما هو مركز الأرض؟
- اكتب قصيدة لكيس قمامة وقع في حب زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام
 

ولكن هل يمكن استبدال Gemini ببحث غوغل؟
 
يمكن لـ Gemini وروبوتات الدردشة الذكية الأخرى مثل Copilot وChatGPT، أن تحل محل محركات البحث، حيث يتم تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي على المعلومات المتوفرة على الويب للإجابة على استفسارات المستخدمين، بدلاً من منحهم قائمة بمواقع الويب حيث قد يتم العثور على هذه الإجابة أو لا، فتولد هذه الأدوات استجابة نصية محادثة.
قد يستخدم بعض الأشخاص روبوتات الدردشة الذكية بدلاً من بحث غوغل، خاصة وأن القدرات الإضافية لطرح أسئلة المتابعة وتوليد النص تجعلها أكثر وظيفية لبعض حالات الاستخدام من محرك البحث، ولكن على مستخدمي روبوتات الذكاء الاصطناعي التحقق من صحة المعلومات التي يحصلون عليها من هذه الأدوات. (اليوم السابع)
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