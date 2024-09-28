بـ 700 دولار.. شركة سوني تبرر ارتفاع سعر PS5 Pro

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يبلغ سعر جهاز "بلايستيشن 5 برو- PlayStation 5 Pro"، 700 دولار، وما يجعله أعلى بـ250 دولاراً من سعر "PlayStation 5 Slim" .ويأتي PS5 Pro مزوداً بتقنيات جديدة تشمل وحدة معالجة رسومية مخصصة (GPU) وتقنيات ذكاء اصطناعي تعتمد على التعلم الآلي لتحسين أداء الألعاب، ما يجعله جهازاً متطوراً يقدم تجربة لعب مختلفة، خصوصاً في أوضاع الأداء المكثف.وفي مقابلة مع موقع IGN، أوضح "توشي آوكي"، مدير المنتجات الرئيسي بقطاع "بلايستيشن" في شركة سوني، أن السعر المرتفع مبرر بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي قدمتها الشركة على متن بلايستيشن 5 برو، وقال إن "التقنيات التي نضيفها تهدف لتقديم تجارب جديدة للاعبين، وتأتي مع تحسينات في التخزين بمحرك تخزين صلب من نوع SSD، ودعم لتشغيل الجيل المتطور من شبكات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi 7، وغيرها من التقنيات التي تحيط بتجربة اللعب".PS5 Pro.. وانتقادات لشركة سونيولم تقف الانتقادات التي واجهتها سوني حول PS5 Pro عند السعر، ومنها عدم تضمينه محرك أقراص، وهو ما سيجبر المستخدمين على شراء محرك خارجي منفصل بقيمة 80 دولاراً.وعلى الرغم من أن سوني قد اختبرت تلك الخطوة من قبل مع "PS5 Slim"، إلا أن الأخير كان يأتي معه داخل العلبة مشغل أقراص منفصل.ووفقًا لـ"آوكي" ترى الشركة أن PS5 Pro يعتبر "حزمة متكاملة من المزايا"، ولن يجذب القطاع العريض من اللاعبين، والذي يهتم بشكل أكبر باقتناء أقراص للألعاب، وأضاف: "إنه خيار متاح للاعبين، فليس كل اللاعبين يستخدمون الأقراص، رغم أن الكثير منهم قد يفعلون ذلك.. لذلك لدينا مع PS5 Pro خيار إضافة هذا المحرك لأولئك اللاعبين".وأكد "آوكي" أن PS5 Pro هو جهاز موجه لفئة معينة من المستخدمين الذين يرغبون في دفع المزيد للحصول على تجربة تقنية متقدمة، وبناءً على الاستعراضات المبدئية، قد يجد البعض أن الجهاز يستحق كل دولار يُدفع فيه، على الرغم من أنه ليس بالترقية المتوسطة التي كان يتوقعها معظم المستخدمين من "بلايستيشن".مزايا PS5 Proيقدم بلايستيشن 5 برو أداء فائق ومتطور على مستوى التعامل مع الرسوميات والظلال وكذلك جودة عرض تشغيل الألعاب، فالجهاز الجديد يأتي بترقية كبيرة في وحدة معالجة الرسومات (GPU)، إذ تحتوي على 67% وحدات حوسبة أكثر، وتقدّم ذاكرة أسرع بنسبة 28%، وفق بيان للشركة.وتؤدي هذه التحسينات إلى زيادة سرعة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 45%، مما يوفر تجربة ألعاب أكثر سلاسة.(الشرق)