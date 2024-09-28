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تكنولوجيا وعلوم
تتحمل 200 درجة مئوية فوق الصفر.. تطوير محركات جديدة لدرونات FPV الروسية
Lebanon 24
28-09-2024
|
03:00
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طوّر المتخصصون الروس محركات تستخدم في مسيّرات FPV اعتمادا على منتجات روسية الصنع، قادرة على العمل في ظروف درجة حرارة عالية جدا، تصل إلى 200 درجة مئوية فوق الصفر.
وتم اختبار تلك المحركات في ظروف درجة حرارة 200 درجة مئوية فوق الصفر. صرح بذلك المدير التنفيذي في مكتب "سبيكتر" الروسي للتصاميم أندريه بلااتينكوف، الذي قال إن محركات درونات FPV تم تطويرها بالتعاون مع شركتي "سيفير" و"إستوك" الروسيتين، وتقل كلفتها عن كلفة مثيلاتها الصينية. أما مواصفات المغناطيسات المستخدمة فيها فإنها تتفوق أيضا عن مواصفات المنتجات الصينية الشبيهة.
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وأضاف قائلا:" إن مغناطيسات الساماريوم والكوبالت تتمتع بحد ضغط أعلى من مغناطيسات النيوديميوم الصينية، الأمر الذي يوسّع نطاق درجات الحرارة ويسمح، على سبيل المثال، باستخدامها في العمليات الحربية في إفريقيا وسوريا، حيث تؤدي ظروف درجة الحرارة المرتفعة إلى ذوبان المراوح، أما ارتفاع درجة حرارة المحركات فيمنع المسيرات من الطيران".
وأشار المتخصص إلى أن اختبار المحركات الكهربائية مستمر حاليا. وقال:" قد تحملت محركاتنا الكهربائية درجات حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية فوق الصفر. وبعد انتهاء الاختبار سيتم إطلاق مجموعة من المحركات الكهربائية من شأنها تلبية احتياجات جميع الطائرات المسيرة في الخطوط الأمامية".
يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مكتب "سبيكتر" الروسي للتصاميم من مدينة نوفوسيبيرسك في غرب سيبيريا بدأ في الإنتاج المتسلسل لمراوح مسيرات FPV التي ستستخدم في العملية العسكرية الخاصة.(روسيا اليوم)
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