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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تضيف ميزة جديدة إلى نظام windows 11

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:00
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قامت شركة مايكروسوفت بإضافة ميزة إلى نظام Windows 11 تحمل اسم Hand Off، مشابهة إلى حد كبير لميزة Handoff التي تقدمها نظيرتها "أبل"، والتي تتيح للمستخدمين استئناف مهامهم من هواتفهم الذكية، سواء كانت iPhone أو Android، مباشرة على أجهزة الحاسوب.
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ورصدت هذه الميزة للمرة الأولى من خلال لقطة شاشة نشرها مستخدم عبر منصة "إكس"، والتي أظهرت خيار Hand Off في إعدادات نسخة المعاينة من Windows 11 Insider Preview Build 22635.4225. ومع ذلك، فإن هذه الميزة لا يمكن تفعيلها إلا باستخدام أداة ViVeTool.

وميزة Hand Off مبنية على خدمة سابقة كانت مايكروسوفت قد اختبرتها تُدعى Continue from Phone، وقدمتها خلال تحديث KB5039327 في يوليو الماضي.

وتسمح هذه الميزة بمزامنة العمل على ملفات OneDrive بين الهاتف والحاسوب الشخصي، بحيث يتمكن المستخدم من استكمال العمل من حيث توقف، مثل إنشاء المستندات النصية.

وأشارت مدونة MSPowerUser إلى أن مايكروسوفت جربت سابقاً مزايا لمزامنة الأجهزة، مثل ميزة Link to Windows التي تساعد في مشاركة البيانات، مثل الإشعارات وجهات الاتصال بين الهواتف وأجهزة الحاسوب. لكن هذه المحاولات لم تصل بعد إلى المستوى السلس والفعّال الذي توفره أبل.

يُذكر أن غوغل قدمت، مؤخراً، ميزة مشابهة لتلك التي تطورها مايكروسوفت، حيث أدخلت على نظام Android خدمات عبر الأجهزة مثل Call Casting وInstant Hotspot، مما سمح للمستخدمين بنقل مكالمات الفيديو بين الأجهزة أو مشاركة بيانات الجوال بين أجهزة Android وأجهزة Chromebook.

الميزة الجديدة متاحة حالياً في النسخة التجريبية من Windows 11، من خلال تحديث KB5043186، وشوهدت لأول مرة في قناة Beta Insider. ومن المنتظر أن يتم إطلاقها بشكل أوسع في التحديثات المقبلة. (الشرق)

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