لينافس سامسونغ.. استعراض هاتف "Xiaomi Mix Flip" القابل للطي

Advertisement

أطلقت شركة Xiaomi هاتفها القابل للطي Mix Flip في المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق عالمية أخرى بعد شهرين من الحصرية في الصين.وكشفت الشركة عن هاتف Mix Flip في إعلان مفاجئ خلال حفل إطلاق أحدث هواتفها الرائدة من الفئة المتوسطة، Xiaomi 14T و Xiaomi 14T Pro المزودين بكاميرات.كما يوحي الاسم، يتبع هاتف Mix Flip التصميم القابل للطي الذي اشتهر به هاتفا Samsung Galaxy Z Flip 6 و Motorola Razr Plus .تحتوي هذه الشاشة الخارجية على العديد من الخلفيات التفاعلية التي تحتوي على حيوانات أليفة متحركة، بالإضافة إلى شاشة رئيسية مصغرة مع تطبيقات وأدوات قابلة للتخصيص.الشاشة الداخلية غير المطوية هي لوحة مقاس 6.8 بوصة - أكبر قليلاً من شاشة iPhone 16 Plus، بدقة 2912 × 1224، ومعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة.ويأتي الهاتف باللون الأسود أو الأرجواني، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيغابايت، وذاكرة تخزين بسعة 512 جيغابايت.كما يعمل هاتف Xiaomi Mix Flip بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مع وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة، ووحدة معالجة رسومية Qualcomm Adreno، ومحرك Qualcomm AI للمعالجة العصبية.وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يأتي Mix Flip محملاً بالميزات التي طورتها كل من Google وXiaomi، مثل Google Gemini وCircle to Search وأدوات تحرير الصور والترجمة. (TechRadar)