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تكنولوجيا وعلوم

جديد Samsung Galaxy S25 Ultra.. إليكم ما تم الكشف عنه

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:30
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يبدو أن هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra سيأتي بمجموعة قوية من المواصفات عندما يتم الكشف عن سلسلة Samsung Galaxy S25، بما في ذلك زيادة تصل إلى 16 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وقال Ice Universe، إنه "من المؤكد بنسبة 100%" أن طراز Ultra في المجموعة سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيغابايت. وهذا أعلى من 12 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في Samsung Galaxy S24 Ultra .
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وكما ذكر موقع SamMobile، فن جودة وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سوف تتحسن مع زيادة إجمالي حجم الذاكرة، وهذا يعني ترقيات من حيث الأداء والكفاءة (مما يعني عمر بطارية أفضل).
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها طراز Ultra في سلسلة Galaxy S بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيغابايت. (TechRadar)

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