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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تضيف تحسينات أمنية إلى ميزة Recall

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:00
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تعد ميزة Recall من Microsoft لأجهزة الكمبيوتر Copilot + AI مدانة بالسرعة والتدمير، على الرغم من أن المقصود منه هو السماح لك بالعثور على أى شىء قمت به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إلا أنه يتضمن أيضًا التقاط لقطات شاشة ثابتة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وقد لاحظ النقاد أن المعلومات لم يتم تخزينها بشكل آمن.
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وانتهى الأمر بشركة Microsoft إلى تأخير طرحها لمختبري الإصدار التجريبي من Windows Insider، وفى يونيو أعلنت عن إجراءات أمنية أكثر صرامة، فهي تجعل خيار Recall اختياريًا وافتراضيًا، وسوف يتطلب مصادقة Windows Hello البيومترية، وسوف يقوم بتشفير قاعدة بيانات لقطة الشاشة.
واليوم، قبل الإطلاق الوشيك لنظام التشغيل Windows 11 الرئيسي التالي في تشرين الثاني، قدمت Microsoft مزيدًا من التفاصيل حول إجراءات الأمان والخصوصية الخاصة بشركة Recall، وتقول الشركة إن لقطات Recall والبيانات ذات الصلة ستتم حمايتها بواسطة VBS Enclaves، والتي تصفها بأنها "بيئة تنفيذ موثوقة قائمة على البرامج (TEE) داخل تطبيق مضيف . 
وسيتعين على المستخدمين تشغيل ميزة الاستدعاء بشكل نشط أثناء إعداد Windows، ويمكنهم أيضًا إزالة الميزة بالكامل، وأكدت Microsoft أيضًا أن التشفير سيكون جزءًا رئيسيًا من تجربة الاستدعاء بأكملها، وأنها ستستخدم Windows Hello للتفاعل مع كل جانب من جوانب الميزة، بما في ذلك تغيير الإعدادات.
وكتب ديفيد ويستون، نائب رئيس نظام التشغيل وأمن المؤسسات في Microsoft، في منشور بالمدونة اليوم: "يحمى برنامج Recall أيضًا من البرامج الضارة من خلال إجراءات تحديد المعدل ومكافحة الاختراق ، ويدعم الاستدعاء حاليًا رمز PIN كطريقة احتياطية فقط بعد تكوين الاستدعاء، وذلك لتجنب فقدان البيانات فى حالة تلف أحد أجهزة الاستشعار الآمنة.
وعندما يتعلق الأمر بضوابط الخصوصية، يؤكد ويستون مجددًا أنك "أنت المسيطر دائمًا ،  وافتراضيًا، ولن يقوم Recall بحفظ بيانات التصفح الخاصة عبر المتصفحات المدعومة مثل Edge وChrome وFirefox ، وستحتوي الميزة أيضًا على تصفية المحتوى الحساس افتراضيًا لمنع تخزين أشياء مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان. 
المصدر: اليوم السابع
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