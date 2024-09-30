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تكنولوجيا وعلوم

لن تكون مجانية... مزايا الذكاء الاصطناعي على هواتف سامسونغ ستصبح مدفوعة

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:05
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تعتزم شركة سامسونغ طرح مزايا الذكاء الاصطناعي في الهواتف والأجهزة اللوحية لمستخدميها بمقابل مادي بنهاية 2025، بعد فترة من إتاحتها مجاناً.

وفقاً لبيانات الشركة بشأن أجهزتها الجديدة غلاكسي S24 FE وغلاكسي تاب S10، فقد أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن استخدام مزاياها الذكاء الاصطناعي لن تكون مجانية بحلول نهاية العام المقبل، وسيتطلب ذلك من المستخدمين دفع مقابل مالي دون تحديد قيمته.
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يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تصرح فيها سامسونغ بأن مزاياها الذكية ستصبح مدفوعة خلال عام من إطلاقها، إذ حملت الصفحة الرسمية لهواتف غلاكسي S24 على موقع الشركة جملة مشابهة عند إطلاقها مطلع العام الجاري.

قد يبدو القرار مفاجئاً للبعض، لكنه يتماشى مع اتجاه عام في قطاع التكنولوجيا، إذ تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة بكثافة عالية، وتستهلك طاقة كبيرة، ما يبرر فرض رسوم مقابل استخدامها.
 
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