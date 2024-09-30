الجهاز المنتظر.. تسريب مواصفات ماك بوك برو 2024





ووفق تقرير لـ 9To5Mac، فإن الصور المسرّبة لتغليف جهاز MacBook Pro M4 كشفت تفاصيل رئيسية فيه، بينها ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 16 غيغابايت على الأقل، بغض النظر عن تكوين شريحة M4.

Advertisement وبالمقارنة، فإن الإصدار الأساسي من MacBook Pro مقاس 14 بوصة M3 بسعة تخزين 512 غيغابايت يتضمن 8 غيغابايت من الذاكرة الموحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجح أن يتضمن الطراز الأساسي من MacBook Pro M4 وحدة معالجة مركزية CPU من 10 أنوية، ووحدة معالجة رسومية، من 10 أنوية. تستعد أبل لإعلان ترقيات MacBook Pro M4 الجديد، التي ستكشفها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى جانب Mac mini المعاد تصميمه، وiMac الجديد، وأجهزة iPad أخرى.ووفق تقرير لـ 9To5Mac، فإن الصور المسرّبة لتغليف جهاز MacBook Pro M4 كشفت تفاصيل رئيسية فيه، بينها ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 16 غيغابايت على الأقل، بغض النظر عن تكوين شريحة M4.وبالمقارنة، فإن الإصدار الأساسي من MacBook Pro مقاس 14 بوصة M3 بسعة تخزين 512 غيغابايت يتضمن 8 غيغابايت من الذاكرة الموحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجح أن يتضمن الطراز الأساسي من MacBook Pro M4 وحدة معالجة مركزية CPU من 10 أنوية، ووحدة معالجة رسومية، من 10 أنوية.

ويشير التقرير إلى أن الجهاز سيضم ثلاثة منافذ Thunderbolt 4 في الإصدار الأساسي، وهو ترقية للمنفذين في الجيل الحالي.

ومن المتوقع طرح MacBook Pro الأساسي بالأسود الفضائي، وMacBook Pro M3، بالأسود الفضائي فقط للإصدارات الأعلى سعراً.

من المنتظر أن تطلق أبل iMac جديد مقاس 24 بوصة، وMac mini بتصميم جديد وأكثر إحكاماً، على غرار جهاز Apple TV، لكنه قد لا يتضمن اتصال USB-A،

إلى جانب الأجهزة الجديدة، تقدم أبل iPad mini محدثاً وiPad القياسي، وكلاهما بشرائح جديدة. ومن المتوقع أن تكون الأجهزة الجديدة بشريحة A18 التي ظهرت في سلسلة آي فون 16، ما يتيح ميزات Apple Intelligence المحسنة.