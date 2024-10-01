سامسونغ تكشف أول بطارية صغيرة للأجهزة القابلة للارتداء

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كشفت سامسونغ بطارية صلبة صغيرة الحجم للأجهزة القابلة للارتداء،وقالت إنها الأولى من نوعها في العالم.وطورت الشركة الجهاز بعد ثلاث سنوات من البحث والتطوير، وفق موثع "تيك جينز".وقالت سامسونغ إن البطارية الجديدة ستتباهى بكثافة طاقة تبلغ 200 وات في الساعة / لتر، وهي أعلى من بطاريات الليثيوم أيون.و تشير التقارير الإعلامية إلى أن شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية نجحت في إنشاء نموذج أولي لهذه البطارية ذات الحالة الصلبة فائقة الصغر.وبطارية الحالة الصلبة فائقة الصغر تتغلب على قيود الحجم حاليًا.وتخضع البطارية للاختبار مع عملاء مختارين، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فستبدأ الشركة الإنتاج الضخم بحلول عام 2026.وتشير التقارير إلى أن هذه البطاريات من المرجح أن يتم تركيبها أولاً في Galaxy Watchوتتغلب البطارية الجديدة، التي يُزعم أنها أفضل من منافسيها، على قيود الحجم، ويمكن أيضًا إنتاجها بأحجام تتراوح من المليمترات إلى السنتيمترات، اعتمادًا على حاجة العميل.وبطاريات الحالة الصلبة أكثر مقاومة للصدمات الخارجية، حيث تعتبر بطاريات الحالة الصلبة بدائل أكثر أمانًا، وهي أكثر مقاومة للصدمات الخارجية حيث تحتوي هذه الأجهزة على إلكتروليتات صلبة غير قابلة للاشتعال للشحن والتفريغ.