ميزة جديدة من غوغل تُثير إعجاب المُستخدمين





وتسمح هذه الميزة، بالعثور على محتوى الفيديو بناءً على المقاطع التي يلتقطونها بكاميرا الهاتف، وتهدف إلى تحسين طريقة اكتشاف المُستخدمين للمحيط والتفاعل معه.

Advertisement ووفق موقع "Android Authority" المُتخصص في التكنولوجيا، فإن غوغل أدخلت تحسينات كبيرة على Google Lens منذ إصدارها الأول في 2017.

ويوضح الموقع، أن ميزة البحث الجديدة بدأ طرحها على أجهزة Android. طرحت غوغل ميزة البحث باستخدام الفيديو لـ Google Lens التي أعلنتها خفي مؤتمرها Google I-O، بشكل تدريجي.وتسمح هذه الميزة، بالعثور على محتوى الفيديو بناءً على المقاطع التي يلتقطونها بكاميرا الهاتف، وتهدف إلى تحسين طريقة اكتشاف المُستخدمين للمحيط والتفاعل معه.ووفق موقع "Android Authority" المُتخصص في التكنولوجيا، فإن غوغل أدخلت تحسينات كبيرة على Google Lens منذ إصدارها الأول في 2017.ويوضح الموقع، أن ميزة البحث الجديدة بدأ طرحها على أجهزة Android.

ويمكن إرسال مقطع الفيديو إلى أداة Google Lens، عبر الدخول إلى الأداة والضغط باستمرار على زر الغالق لتسجيل مقطع فيديو قصير، للاستفسار، فتقدم Lens نتائج بحث بناءً على الأسئلة المطروحة.

ووفق الموقع، تسهل هذه الميزة العثور على إجابات عندما لا تكون الصورة كافية، على سبيل المثال، يمكن طلب معلومات عن عطل في مُنتج عند تشغيله.

وتأتي هذه الميزة التي تُطبق فعلياً، تزامناً مع وعود شركة آبل لمستخدميها عبر Apple Intelligence بالقدرة على تحويل كاميرا iPhone 16 إلى محرك بحث مرئي أيضًا.