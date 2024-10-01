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تكنولوجيا وعلوم
"أبل" تستعد لخوض المنافسة.. هذه الخيارات التي تدرسها!
Lebanon 24
01-10-2024
|
05:12
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تدرس شركة أبل مستقبل منتجاتها للسنوات المقبلة، بعيداً عن أجهزتها الذكية التقليدية من آيفون، وآيباد، وماك، وفق تقرير لـ"بلومبرغ".
وتركز الشركة الأميركية على سوق النظارات الذكية، مع عائلة نظارتها "فيجن برو- Vision Pro"، كما تستعد لخوض المنافسة في سوق الشاشات الذكية ذات الأذرع الروبوتية.
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وبحسب المحرر التقني في "بلومبرغ"، مارك جورمان، فإن مصادر داخل أبل كشفت عن وجود رؤى مختلفة لدى فريق تطوير نظارات "فيجن برو- Vision Pro".
إحدى وجهات النظر هذه ترى ضرورة الاستمرار في إطلاق إصدارات جديدة من النظارة، مع توجيه الاهتمام نحو طرح نسخة منخفضة السعر، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الشركة ستحتاج إلى استخدام خامات ومكونات أقل تطوراً، وخفض جودة عرض الشاشات ما يتيح تقديم إصدار بسعر أقل بكثير من سعر الإصدار الأول، والذي كان يبدأ من 3499 دولاراً.
كما يستهدف هؤلاء طرح إصدارٍ ثانٍ بإمكانيات رائدة، وشريحة معالج أكثر تطوراً من المقدمة في الجيل الأول من فيجن برو، بالإضافة إلى وصول مزايا أبل الذكية Apple Intelligence.
أما الاتجاه الثاني لمسار مستقبل نظارات فيجن برو، فيرى أنه من الأفضل الاعتماد على هواتف آيفون كوحدة معالجة خارجية للبيانات مع استخدامه كبطارية، ليكون آيفون هو محرك تشغيل نظارات فيجن برو المستقبلية، والتي سينخفض سعرها بشكل كبير، بعد التخلي عن العديد من مكوناتها الداخلية، وأهمها: وحدة المعالجة المركزية، والبطارية الخارجية التي تشغل نظارة فيجن برو حالياً.
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