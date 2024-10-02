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تكنولوجيا وعلوم
تيك توك يحصل على ميزات جديدة
Lebanon 24
02-10-2024
|
02:01
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تتوسع الطرق التي يمكن لمستخدمي تيك توك من خلالها مشاركة إبداعاتهم عبر مجموعة متنوعة من التنسيقات، من قوائم التشغيل متعددة الأجزاء إلى Stitches إلى مقاطع الفيديو المباشرة، والآن، للمشاركة والتواصل بشكل أفضل، تقدم ميزة Flip Stories، وهي ميزة جديدة تسمح للمبدعين بإضافة جانب ثانٍ لكل قصة يمكن فتحها باستخدام Flip.
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ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يزعم فريق تيك توك أن ميزة Flip Story الجديدة تفتح طرقًا جديدة للمبدعين للتواصل والتفاعل مع متابعيهم.
لتحميل قصة Flip، اضغط على زر "+" للوصول إلى صفحة "إنشاء" والتبديل إلى "قصة"، أو حدد زر "+" في صورة ملفك الشخصي.
سترى خيار إضافة قصة Flip، والذي يتطلب من المبدعين تحميل جانبين لقصتهم.
يمكنك التقاط محتوى لقصص Flip مباشرةً من صفحة "إنشاء" أو تحميل الصور من جهازك، ولا يتم دعم سوى الصور لقصص Flip.
لعرض قصة Flip، اضغط مع الاستمرار على زر "Hold to Flip" للكشف عن المحتوى المخفي، والذي سيظهر لبضع ثوانٍ.
سيتمكن المبدعون أيضًا من الوصول إلى قائمة مميزة من المشاهدين الذين قلبوا لرؤية الجانب الثاني، كما هو الحال مع قصص تيك توك العادية، سيخضع كل المحتوى المشترك فى قصص Flip لنفس عملية التعديل، فعلى سبيل المثال، فاجأت المغنية بيلي إيليش المعجبين هذا الأسبوع بقصة Flip التى كشفت عن نظرة قبل وبعد التحضير لجولتها.
(اليوم السابع)
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