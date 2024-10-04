Epic توسع برنامج الألعاب المجانية إلى متجرها المحمول

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أعلن المدير العام لـ Epic Games Store، ستيف أليسون في Unreal Fest في سياتل، أنه يخطط لتوسيع مكتبة Epic Games Stores المحمولة بما يتراوح بين 10 إلى 50 لعبة جديدة تابعة لجهات خارجية وبدء برنامج ألعاب مجاني، وفقًا لموقع موبايل جيمر .وقال أليسون إن برنامج الألعاب المجانية وعناوين الطرف الثالث سيكون متاحا في "الربع الرابع" أو الجزء الأخير من العام، كما أشارت الكلمة الرئيسية لـ Epic's Unreal Fest إلى أن Ark: Ultimate Mobile Edition ستكون واحدة من ألعاب الطرف الثالث الجديدة في متجر الأجهزة المحمولة.تريد Epic Games أيضًا أن تجعل عملية إرسال اللعبة أسهل كثيرًا ، وذكر أليسون أن المتجر سيقدم "أدوات النشر الذاتي" للمطورين، و سيسمح لهم ذلك بإصدار ألعابهم "دون أي تفاعل معنا، كما يفعلون على أجهزة الكمبيوتر الشخصية اليوم.ويتوفر متجر Epic Games Store في جميع أنحاء العالم على أجهزة Android ولمستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي. (اليوم السابع)