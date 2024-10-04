Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Epic توسع برنامج الألعاب المجانية إلى متجرها المحمول

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1256939-638636374328304176.jpg
Doc-P-1256939-638636374328304176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المدير العام لـ Epic Games Store، ستيف أليسون في Unreal Fest في سياتل، أنه يخطط لتوسيع مكتبة Epic Games Stores المحمولة بما يتراوح بين 10 إلى 50 لعبة جديدة تابعة لجهات خارجية وبدء برنامج ألعاب مجاني، وفقًا لموقع موبايل جيمر .
Advertisement
وقال أليسون إن برنامج الألعاب المجانية وعناوين الطرف الثالث سيكون متاحا في "الربع الرابع" أو الجزء الأخير من العام، كما أشارت الكلمة الرئيسية لـ Epic's Unreal Fest إلى أن Ark: Ultimate Mobile Edition ستكون واحدة من ألعاب الطرف الثالث الجديدة في متجر الأجهزة المحمولة.
تريد Epic Games أيضًا أن تجعل عملية إرسال اللعبة أسهل كثيرًا ، وذكر أليسون أن المتجر سيقدم "أدوات النشر الذاتي" للمطورين، و سيسمح لهم ذلك بإصدار ألعابهم "دون أي تفاعل معنا، كما يفعلون على أجهزة الكمبيوتر الشخصية اليوم.
ويتوفر متجر Epic Games Store في جميع أنحاء العالم على أجهزة Android ولمستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي. (اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:30 | 2024-10-04
00:42 | 2024-10-04
23:00 | 2024-10-03
13:00 | 2024-10-03
10:32 | 2024-10-03
08:02 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24