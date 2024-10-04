تجربة جديدة مع جوجل.. "جيميناي نانو" متاح الآن لهواتف "شاومي"!

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أشارت الشركة الصينية إلى أن هواتف شاومي التي حصلت على دعم تشغيل "جيميناي نانو- Gemini Nano" هي "شاومي 14 تي- Xiaomi 14T"، و"شاومي 14 تي برو- Xiaomi Mix Flip"، وكذلك الإصدار الأول من هواتف الشركة القابلة للطي الرأسي شاومي Mix Flip.يُذكر أن هواتف شاومي هي أحدث هواتف أندرويد التي تحصل على دعم تشغيل نموذج جوجل الذكي Gemini Nano، لتنضم إلى قائمة الهواتف التي تتيح ذلك، وهي جوجل بكسل 8 بإصداراته المختلفة، وموتورولا إيدج 50 ألترا، وموتورولا ريزر 50 ألترا، وسامسونج جالاكسي S24 بإصداراته المختلفة، وسامسونج جالاكسي Z فليب 6، وسامسونج جالاكسي Z فولد 6، وريلمي GT 6.قدمت جوجل نموذجها الأصغر "جيميناي نانو- Gemini Nano" في ديسمبر 2023، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مطور ليعمل على الهواتف الذكية.ويتيح "جيميناي نانو- Gemini Nano" تشغيل العديد من المزايا، مثل ميزة Summarize in Recorder والتي تساعد على تلخيص المقاطع الصوتية المسجلة عبر تطبيق Recorder، ودعم إنشاء الردود على الرسائل بالذكاء الاصطناعي Smart Reply خلال استخدام تطبيق لوحة مفاتيح جوجل Gboard.تابع أخبار الذكاء الاصطناعي، إذ تختبر جوجل ميزة جديدة لمساعدة صناع المحتوى على يوتيوب، تتيح لهم استخدام مساعدها الذكي "جيميناي" Gemini.اعتماد "جيميناي نانو- Gemini Nano" على وحدة المعالجة العصبية المتوفرة في معالجات الهواتف الذكية الرائدة يسمح بالحفاظ على معلومات مستخدمي الهواتف في خصوصية كاملة، إذ تتم معالجة البيانات بالكامل محلياً على هواتفهم، دون مغادرة أية معلومات إلى خوادم الشركات مصنعة الهواتف، إلى جانب ضمان سرعة أداء مزايا الذكاء الاصطناعي، والاستمتاع بها دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.ميزة تلخيص المقاطع الصوتية ستسمح للمستخدم بتسجيل أي مقاطع لاجتماعات أو محاضرات أو حتى تسجيلات صوتية تقليدية للمستخدم نفسه، ومن ثم تحويل تلك التسجيلات إلى نصوص، وبعد ذلك يتم الضغط على زر معين داخل تطبيق التسجيل Recorder، ليتم الاستعانة بنموذج جوجل الذكي "جيميناي نانو- Gemini Nano" لتلخيص النصوص وتحويلها إلى نقاط رئيسية واضحة.وستعتمد ميزة الردود الذكية على "جيميناي نانو- Gemini Nano"، داخل جميع تطبيقات التراسل الفوري، وهي متوفرة داخل عدد من التطبيقات مثل واتساب. (الشرق)