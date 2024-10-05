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تكنولوجيا وعلوم

هاتف iPhone SE المنتظر من آبل.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
05-10-2024 | 03:00
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تنوي آبل إطلاق هواتف iPhone SE الجديدة، والتي جهّزتها بمواصفات ممتازة وستطرحها بأسعار منافسة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iPhone SE الجديد حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وأحيط الهيكل بإطار متين مصنوع من الألمنيوم، وحصل الجهاز على منفذ Nano-SIM وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
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أما شاشاته فأتت Super Retina XDR OLED، مقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (1170/2532) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 800 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات HDR10، وحميت الشاشة بزجاج Ceramic Shield glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام iOS 18 قابل للتحديث، ومعالج Apple A18 المتطور، ومعالج رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية أتت بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل.

ودعمته آبل بمنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وتقنية Face ID، وبوصلة إلكترونية، وبطارية Li-Ion يمكن شحن 50% من سعتها في غضون 30 دقيقة، وتعمل مع شاحن لاسلكي سريع باستطاعة 7.5 واط.(روسيا اليوم)

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