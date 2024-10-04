تحذيرات من عاصفة مغناطيسية متوقعة اليوم السبت.. هذا ما سيحصل

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أعلن القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر طه توفيق رابح حدوث انفجار شمسي كبير يصنف على أنه الأكبر خلال دورة النشاط الشمسي الحالية، والذي حدث يوم الخميس في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة / 2:00 مساء بتوقيت غرينتش.كما أكد أن هذا الانفجار الشمسي الكبير تم رصده محاطا بالهالة الشمسية من كل الاتجاهات.ارتفاع قيمة المجال المغناطيسي الأرضيمن جانبه، أكد مدير المراصد المغناطيسية بالمعهد طارق عرفة، أن المراصد المغناطيسية بكل من منطقتي المسلات شمال الفيوم، وأبو سمبل في جنوب مصر قد رصدت تأثيرا مغناطيسيا واضحا للانفجار بشكل شبه فوري في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، ظهر على شكل ارتفاع مفاجئ في قيمة المجال المغناطيسي الأرضي نتيجة للضغط الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يكون أصاب المجموعة الشمسية كلها نتيجة للانفجار، ثم عادت قيمة المجال الأرضي للانخفاض مرة أخرى بعد ساعة.وأضاف عرفة أنه من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية قوية تستمر ليوم أو يومين نتيجة لوصول رياح شمسية عالية الطاقة من الانفجار اليوم السبت 5 تشرين الأول، وتستعد المراصد المغناطيسية لتسجيل هذا الحدث نظرا لأهميته العلمية. (العربية)