Advertisement

منوعات

تحذيرات من عاصفة مغناطيسية متوقعة اليوم السبت.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
04-10-2024 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1257335-638637067034917403.jpg
Doc-P-1257335-638637067034917403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر طه توفيق رابح حدوث انفجار شمسي كبير يصنف على أنه الأكبر خلال دورة النشاط الشمسي الحالية، والذي حدث يوم الخميس في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة / 2:00 مساء بتوقيت غرينتش.
Advertisement

كما أكد أن هذا الانفجار الشمسي الكبير تم رصده محاطا بالهالة الشمسية من كل الاتجاهات.

ارتفاع قيمة المجال المغناطيسي الأرضي
من جانبه، أكد مدير المراصد المغناطيسية بالمعهد طارق عرفة، أن المراصد المغناطيسية بكل من منطقتي المسلات شمال الفيوم، وأبو سمبل في جنوب مصر قد رصدت تأثيرا مغناطيسيا واضحا للانفجار بشكل شبه فوري في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، ظهر على شكل ارتفاع مفاجئ في قيمة المجال المغناطيسي الأرضي نتيجة للضغط الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يكون أصاب المجموعة الشمسية كلها نتيجة للانفجار، ثم عادت قيمة المجال الأرضي للانخفاض مرة أخرى بعد ساعة.

وأضاف عرفة أنه من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية قوية تستمر ليوم أو يومين نتيجة لوصول رياح شمسية عالية الطاقة من الانفجار اليوم السبت 5 تشرين الأول، وتستعد المراصد المغناطيسية لتسجيل هذا الحدث نظرا لأهميته العلمية. (العربية)

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2024-10-05
01:00 | 2024-10-05
23:00 | 2024-10-04
13:00 | 2024-10-04
10:36 | 2024-10-04
06:07 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24