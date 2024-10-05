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تكنولوجيا وعلوم
"سامسونج" تكشف عن تغييرات كبيرة في واجهة One UI 7 وتأجيل الإصدار
Lebanon 24
05-10-2024
|
16:10
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أعلنت شركة سامسونج، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، أن النسخة النهائية من واجهة One UI 7 لن تكون متاحة إلا بحلول العام القادم بالتزامن مع إصدار سلسلة هواتف Galaxy S25 المنتظرة.
وستطرح سامسونج النسخة التجريبية للمطورين والمستخدمين هذا العام، لكن التحديث النهائي سوف يستغرق وقتًا أطول حتى يصبح جاهزًا للإطلاق لعامة المستخدمين.
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ولم تكشف سامسونج عن السبب الدقيق لتأجيل الإصدار النهائي، لكن من المرجح أن يكون السبب هو التغييرات الكبيرة التي ستجلبها واجهة One UI 7 التي ستعتمد على نظام أندرويد 15.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن توّجه سامسونج إلى توحيد كافة أنظمتها تحت اسم "One UI" قد يكون سببًا آخر لهذا التأخير.
وستقدم واجهة One UI 7 تجربة مستخدم جديدة تركز على ثلاثة عناصر أساسية، وهي البساطة بهدف تقديم تجربة استخدام مبسطة وهادفة، والتأثير الذي تعرّفه سامسونج بأنه “إحداث انطباع جديد ومميز للواجهة”، بالإضافة إلى “العاطفة” بإدخال عناصر تصميم جديدة لتوليد تجربة عاطفية إيجابية للمستخدمين.
وما زالت التفاصيل المتاحة حول واجهة One UI 7 قليلة، لكنها ستكون ترقية كبرى لم تشهدها الواجهة منذ سنوات، ومن المتوقع إطلاق النسخة التجريبية منها في وقت قريب.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سامسونج قد تستلهم بعض عناصر التصميم من واجهة نظام iOS في هواتف آيفون.
وقد يكون توجه سامسونج مشابهًا أيضًا لخطوات اتخذتها شركات أخرى مثل هواوي بنظام HarmonyOS وشاومي بنظام HyperOS، وهما نظامان يعملان عبر كافة أجهزة الشركتين لتعزيز التكامل بينها وتقديم تجربة استخدام موحّدة. (aitnews)
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